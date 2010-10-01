Коронавирус
ИнтерфаксКадыров анонсировал прибытие в Чечню и Дагестан медпомощи от ОАЭ
Два самолета с медицинским снабжением для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 прибудут в Чечню и Дагестан из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в ближайшие дни, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграме.
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Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Российская газета 01:26
Космос
Астронавты Crew Dragon успешно перешли на борт МКС
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что американский корабль Crew Dragon с астронавтами NASA на борту в 17:11 по московскому времени пристыковался к МКС.
Невские Новости вчера в 13:38
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Известия вчера в 22:48
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru вчера в 10:20
Общество
Москвичам напомнили правила посещения парков
Если парк находится в пешей доступности от дома, то брать пропуск для его посещения не нужно, а если горожанину нужно ехать до парка на общественном транспорте, то пропуск обязателен.
РИАМО 01:54
Политика
Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели
В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
Общество
Что ждет россиян в июне 2020 года
На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
Коммерсантъ 29 мая в 04:00
Общество
Пригожин отреагировал на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Ранее партия «Коммунисты России» отправила Пригожину и Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи.
URA.Ru 30 мая в 11:43
Политика
Медведев: Праймериз «ЕР» позволили серьезно обновить состав партии
Предварительное голосование "Единой России" позволило существенно обновить состав партии, сообщил ее председатель Дмитрий Медведев.
Накануне.Ru вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд
Известный музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать российский шоубизнес, который жалуется на отсутствие денег из-за пандемии коронавируса и просит поддержки у государства.
Live24 вчера в 07:30
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Общество
В Ростов прибыл вывозной рейс из Нью-Йорка
Блокнот Ростов-на-Дону 01:31
Политика
Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид.
Интерфакс 30 мая в 20:30
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Технологии
Оценена опасность заразиться коронавирусом от смартфона
Риск заражения повышается, когда человек снимает перчатки, чтобы воспользоваться смартфоном.
Московский Комсомолец вчера в 23:07
Футбол
Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым
Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
Вести.Ru 01:08
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Экономика
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Общество
Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM вчера в 17:00
Происшествия
США объявили комендантский час в 25 городах из-за массовых беспорядков
Полит.ру вчера в 04:01
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Здоровье
Выявлена новая группа риска по коронавирусу
В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди.
Lenta.ru 00:43
Футбол
Гасперини в игре с «Валенсией» был заражен коронавирусом
Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что он был болен COVID-19 в ходе ответной игры Лиги чемпионов против «Валенсии», отмечает Football Italia.
ProstoProSport 00:11
Происшествия
Двух саратовцев ударило током на рыбалке. Один из них погиб
Взгляд-инфо 00:19
Общество
Возобновлен транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа»
Транзит газа по газопроводу Ямал–Европа возобновлен после четырех дней остановки.
Известия 01:45
Технологии
Apple выплатила эксперту $100 тыс. за обнаруженную уязвимость
Компания выплатила ему вознаграждение в 100 тысяч долларов, отметив, что до устранения уязвимости не было ни одного случая взлома учетной записи.
РЕН ТВ вчера в 22:46