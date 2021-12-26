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Кадыров еще не принял решение о своем участии в следующих выборах Главы ЧР

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подумает о том, баллотироваться ли на новый срок главы республики в будущем.
RT на русском
Глава Чечни рассказал журналистам, что смотрел пресс-конференцию Путина, прошедшую в минувший четверг, и заметил в зале журналистку из информационного агентства "Чечня сегодня" Мадину Хамидову.
РИА Новости
«Женщина [главой] чеченского региона? Думаю, нет. Главой семьи всегда бывает мужчина. Поэтому главой республики должен быть мужчина», — сказал он.
Lenta.ru
Кстати, недавно Лайф писал, что 22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чеченской Республики.
Life.ru

Подробнее о событии

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