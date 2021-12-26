ИА Грозный-ИнформКадыров еще не принял решение о своем участии в следующих выборах Главы ЧРХорошо ли подобран заголовок?ДаНетГлава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подумает о том, баллотироваться ли на новый срок главы республики в будущем.RT на русскомГлава Чечни рассказал журналистам, что смотрел пресс-конференцию Путина, прошедшую в минувший четверг, и заметил в зале журналистку из информационного агентства "Чечня сегодня" Мадину Хамидову.РИА Новости«Женщина [главой] чеченского региона? Думаю, нет. Главой семьи всегда бывает мужчина. Поэтому главой республики должен быть мужчина», — сказал он.Lenta.ruКстати, недавно Лайф писал, что 22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чеченской Республики.Life.ruЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнНТВВечерняя МоскваРусская ПланетаГазета.RuРБКНациональная служба новостейОбщественная служба новостейAnewsРоссийская газетаФАНПолитика СегодняRT на русскомКомсомольская правдаПолитРоссияБлокнот.руИА Красная ВеснаREGNUMТелеканал 360°Daily StormПодробнее о событииКадыров: главой Чечни должен быть мужчина, женщина может возглавить министерство или районLenta.ruвчера в 11:20Глава Чечни Кадыров: со временем подумаю, баллотироваться ли на новый срокРИА Новостивчера в 09:46Самое цитируемоеВ следующем году в ЧР выведут свою породу лошадейЧеченская Республика Сегоднявчера в 11:14Рамзан Кадыров еще не принял решение о своем участии в следующих выборах Главы регионаЧГТРК "Грозный"вчера в 10:37Рамзан Кадыров прочитал новогоднее стихотворениеИА Грозный-Информвчера в 12:20Кадыров пока не думал, выдвинет ли он свою кандидатуру на пост главы Чечни на новый срокТАССвчера в 10:06Кадыров прокомментировал возможность участия в выборах главы ЧечниRT на русскомвчера в 09:41Кадыров сожалеет, что журналистке из Чечни не дали слова на пресс-конференции ПутинаРИА Новостивчера в 12:41Показать ещёОценить346Поделиться