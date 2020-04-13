Коронавирус
РИА НовостиКадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
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Рамзан Кадыров: «Эхо Москвы» и «Новая газета» несут одинаковую чушь против чеченского народа
Чеченская Республика Сегодня13:36
Рамзан Кадыров: До каких пор будет продолжаться античеченская травля, устроенная «Новой газетой»?
Телекомпания Грозный11:40
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Общество
В Москве отменили салют в честь 75-летия освобождения Вены
В Москве отменили праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Вены советскими войсками, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
РБК 15:01
Игры
Для Half-Life: Alyx вышел мод, позволяющий пройти игру без VR-шлема
Российский моддер под ником r57zone опубликовал специальный драйвер для Half-Life: Alyx, с помощью которого игру можно пройти без использования шлема виртуальной реальности.
Cyber.sports.ru 06:54
Общество
Один из сотрудников Покровской больницы заразился коронавирусом
СМИ сообщили о заражении одного из сотрудников Покровской больницы коронавирусом, при этом отмечается, что незадолго до этого работники больницы сообщали о нехватке средств защиты.
АБН 14:49
Общество
В Воронеже приезжих из Москвы и Петербурга отправят на изоляцию
Воронеж, 13 апреля 2020, 20:15 — REGNUM В Воронежской области разрешат работу парикмахерских и салонов оптики, при этом приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на самоизоляцию.
REGNUM 13:15
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Гаджеты
Стало известно, каким будет новый iPhone 12
Российская газета 08:57
Общество
В Москве составили 5 тысяч протоколов на «шашлычников»
Только за прошедшие выходные в Москве было составлено почти 5 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции, сообщил в эфире "России 24" начальник контрольного управления мэрии Евгений Данчиков.
Российская газета 15:13
Энергетика
Названы плюсы и минусы для России от рекордной сделки по нефти
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК, назвали плюсы и минусы для России от рекордной сделки по сокращению добычи нефти между участниками предыдущего соглашения ОПЕК+ и сторонними странами, заключенной 12 апреля.
Lenta.ru 12:55
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Общество
Куда сбежать на отдых из Москвы, если есть разрешение
Из-за распространения коронавирусной инфекции власти Москвы ужесточили карантин для жителей столицы и ввели специальные пропуска для передвижения по городу и выезд за его пределы.
РБК 07:00
Общество
В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга
«Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — отметили в пресс-службе администрации.
RT на русском 13:51
Происшествия
В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы
Уфа, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус.
REGNUM 11:30
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Хоккей
«Ак Барс» продлил контракт с Виктором Тихоновым
Kazanfirst.ru 14:02
Космос
Найдено объяснение происхождения загадочного астероида Оумуамуа
Некоторые ученые даже предполагали, что это зонд неких инопланетных цивилизаций, настолько Оумуамуа не похож ни на один объект Солнечной системы.
Территория новостей 14:07
Здоровье
В Китае предсказали вторую волну коронавируса
Новая волна заражений коронавирусом может начаться в ноябре.
URA.Ru 05:35
Политика
Путин потребовал рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу
Президент России Владимир Путин поручил изучить вопросы о развитии теории и практики полетов в стратосферу, а также составить ряд предложений, сообщили в Кремле.
Газета.Ru 14:53
Политика
Новак отметил ключевую роль Путина в достижении сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что без президента России Владимира Путина сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи могла не состояться, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 13:34
Политика
Пушков раскрыл роль России на мировой арене
В треугольнике Россия, Китай, США, у Москвы появятся новые возможности, роль страны существенно возрастет на мировой арене, пишет «Парламентская газета».
ФедералПресс вчера в 22:51
Транспорт
РЖД из-за коронавируса отменяют 32 поезда дальнего следования
Российские железные дороги временно отменят ряд поездов дальнего следования. Под сокращение попали 32 поезда, сообщает РБК.
Рифей-Пермь 01:38
Общество
Во Франции продлили режим самоизоляции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.
Вести.Ru 15:11
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек
Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова из реанимации рассказала о своём состоянии
Попавшая 11 апреля в реанимацию певица Татьяна Буланова рассказала о своём состоянии.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:37
Политика
Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет
Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 11:31
Общество
В Москве с 14 апреля запустят тестирование на антитела к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 14 апреля медиков Москвы начнут тестировать на наличие иммунитета к вирусу COVID-19.
Газета.Ru 14:26
Общество
Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве
В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице.
RT на русском 10:17
Гаджеты
Выяснились цены и дата начала продаж смартфона Honor 30 Pro+
Чем ближе анонс нового флагманского смартфона Honor 30 Pro+, тем больше информации он нём появляется.
3DNews 14:38
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06