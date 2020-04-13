Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКадыров обвинил «Новую газету» в травле

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
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Кадыров обвинил «Новую газету» в травле

РИА Новости14:21

Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» и «Эхо Москвы», и снова оскорбил издания

Znak.com13:42

Кадыров упрекнул ФСБ в бездействии из-за «травли» со стороны «Новой»

РБК12:52

Кадыров извинился через два часа после жалобы на «Газпром» и ФСБ

Lenta.ru13:50

Рамзан Кадыров: «Эхо Москвы» и «Новая газета» несут одинаковую чушь против чеченского народа

Чеченская Республика Сегодня13:36

Рамзан Кадыров: До каких пор будет продолжаться античеченская травля, устроенная «Новой газетой»?

Телекомпания Грозный11:40

Рамзан Кадыров из-за публикации о борьбе в Чечне с коронавирусом выступил с угрозами в адрес «Новой газеты»

Эхо Москвы15:01
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Общество

В Москве отменили салют в честь 75-летия освобождения Вены

В Москве отменили праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Вены советскими войсками, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
РБК 15:01
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Игры

Для Half-Life: Alyx вышел мод, позволяющий пройти игру без VR-шлема

Российский моддер под ником r57zone опубликовал специальный драйвер для Half-Life: Alyx, с помощью которого игру можно пройти без использования шлема виртуальной реальности.
Cyber.sports.ru 06:54
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Общество

Один из сотрудников Покровской больницы заразился коронавирусом

СМИ сообщили о заражении одного из сотрудников Покровской больницы коронавирусом, при этом отмечается, что незадолго до этого работники больницы сообщали о нехватке средств защиты.
АБН 14:49
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Общество

В Воронеже приезжих из Москвы и Петербурга отправят на изоляцию

Воронеж, 13 апреля 2020, 20:15 — REGNUM В Воронежской области разрешат работу парикмахерских и салонов оптики, при этом приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на самоизоляцию.
REGNUM 13:15
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Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
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Гаджеты

Стало известно, каким будет новый iPhone 12

Российская газета 08:57
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Общество

В США от коронавируса умер первый моряк с авианосца «Теодор Рузвельт»

Эхо Москвы 10:04
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Общество

В Москве составили 5 тысяч протоколов на «шашлычников»

Только за прошедшие выходные в Москве было составлено почти 5 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции, сообщил в эфире "России 24" начальник контрольного управления мэрии Евгений Данчиков.
Российская газета 15:13
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Энергетика

Названы плюсы и минусы для России от рекордной сделки по нефти

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК, назвали плюсы и минусы для России от рекордной сделки по сокращению добычи нефти между участниками предыдущего соглашения ОПЕК+ и сторонними странами, заключенной 12 апреля.
Lenta.ru 12:55
1
Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
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Общество

Куда сбежать на отдых из Москвы, если есть разрешение

Из-за распространения коронавирусной инфекции власти Москвы ужесточили карантин для жителей столицы и ввели специальные пропуска для передвижения по городу и выезд за его пределы.
РБК 07:00
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Общество

В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга

«Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — отметили в пресс-службе администрации.
RT на русском 13:51
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Происшествия

В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы

Уфа, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус.
REGNUM 11:30
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
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Хоккей

«Ак Барс» продлил контракт с Виктором Тихоновым

Kazanfirst.ru 14:02
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Космос

Найдено объяснение происхождения загадочного астероида Оумуамуа

Некоторые ученые даже предполагали, что это зонд неких инопланетных цивилизаций, настолько Оумуамуа не похож ни на один объект Солнечной системы.
Территория новостей 14:07
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Здоровье

В Китае предсказали вторую волну коронавируса

Новая волна заражений коронавирусом может начаться в ноябре.
URA.Ru 05:35
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Политика

Путин потребовал рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу

Президент России Владимир Путин поручил изучить вопросы о развитии теории и практики полетов в стратосферу, а также составить ряд предложений, сообщили в Кремле.
Газета.Ru 14:53
7
Политика

Новак отметил ключевую роль Путина в достижении сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что без президента России Владимира Путина сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи могла не состояться, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 13:34
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Политика

Пушков раскрыл роль России на мировой арене

В треугольнике Россия, Китай, США, у Москвы появятся новые возможности, роль страны существенно возрастет на мировой арене, пишет «Парламентская газета».
ФедералПресс вчера в 22:51
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Транспорт

РЖД из-за коронавируса отменяют 32 поезда дальнего следования

Российские железные дороги временно отменят ряд поездов дальнего следования. Под сокращение попали 32 поезда, сообщает РБК.
Рифей-Пермь 01:38
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Общество

Во Франции продлили режим самоизоляции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.
Вести.Ru 15:11
Общество

В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек

Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова из реанимации рассказала о своём состоянии

Попавшая 11 апреля в реанимацию певица Татьяна Буланова рассказала о своём состоянии.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:37
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Политика

Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет

Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 11:31
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Общество

В Москве с 14 апреля запустят тестирование на антитела к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 14 апреля медиков Москвы начнут тестировать на наличие иммунитета к вирусу COVID-19.
Газета.Ru 14:26
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Общество

Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве

В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице.
RT на русском 10:17
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Гаджеты

Выяснились цены и дата начала продаж смартфона Honor 30 Pro+

Чем ближе анонс нового флагманского смартфона Honor 30 Pro+, тем больше информации он нём появляется.
3DNews 14:38
Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
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Религия

У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус

ТАСС 09:39
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