Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".

Общество Один из сотрудников Покровской больницы заразился коронавирусом СМИ сообщили о заражении одного из сотрудников Покровской больницы коронавирусом, при этом отмечается, что незадолго до этого работники больницы сообщали о нехватке средств защиты. 6

Общество В Воронеже приезжих из Москвы и Петербурга отправят на изоляцию Воронеж, 13 апреля 2020, 20:15 — REGNUM В Воронежской области разрешат работу парикмахерских и салонов оптики, при этом приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на самоизоляцию. 82

Общество В Москве составили 5 тысяч протоколов на «шашлычников» Только за прошедшие выходные в Москве было составлено почти 5 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции, сообщил в эфире "России 24" начальник контрольного управления мэрии Евгений Данчиков. 1

Энергетика Названы плюсы и минусы для России от рекордной сделки по нефти Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК, назвали плюсы и минусы для России от рекордной сделки по сокращению добычи нефти между участниками предыдущего соглашения ОПЕК+ и сторонними странами, заключенной 12 апреля. 1

Армия и оружие В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS. 33

Общество Куда сбежать на отдых из Москвы, если есть разрешение Из-за распространения коронавирусной инфекции власти Москвы ужесточили карантин для жителей столицы и ввели специальные пропуска для передвижения по городу и выезд за его пределы. 2,2K

Общество В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга «Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — отметили в пресс-службе администрации. 82

Происшествия В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы Уфа, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус. 34

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 44

Космос Найдено объяснение происхождения загадочного астероида Оумуамуа Некоторые ученые даже предполагали, что это зонд неких инопланетных цивилизаций, настолько Оумуамуа не похож ни на один объект Солнечной системы. 2

Политика Путин потребовал рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу Президент России Владимир Путин поручил изучить вопросы о развитии теории и практики полетов в стратосферу, а также составить ряд предложений, сообщили в Кремле. 7

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Общество Во Франции продлили режим самоизоляции Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.

Общество В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. 2

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Общество Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице. 2