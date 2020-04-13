Политика
REGNUMКадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
Читать в источнике
Оценить1,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Рамзан Кадыров: «Эхо Москвы» и «Новая газета» несут одинаковую чушь против чеченского народа
Чеченская Республика Сегодня13:36
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 20:01, Ашберн
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Кино
Дэйзи Ридли о критике 9 эпизода «Звёздных войн»: «Куда ушла вся любовь?»
В новом интервью подкасту DragCast Дэйзи Ридли высказалась о критике и восприятии аудиторией девятого эпизода «Звёздных войн».
Игромания.ру 14:01
Происшествия
Число жертв торнадо в Миссисипи выросло
Джексон, США, 13 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC.
REGNUM 09:14
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
Футбол
«Спортинг» поборется за Жоау Мариу
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, выступающий за «Локомотив» на правах аренды, может вернуться на родину, сообщает A Bola.
LiveSport.ru 10:18
Энергетика
Российский «Газпром» начал поставки газа в КНР с цены в 200 долларов за тысячу кубов
«Газпром» начал поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с цены около $200 за тыс. кубометров.
Новостной фронт 10:32
Политика
Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры
РИА Новости вчера в 15:16
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило два миллиона
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
РИА Новости 19:36
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Авто
Haval анонсировал появление внедорожника H5 в России
Внедорожник H5 станет четвертой моделью Haval российского производства.
Тарантас Ньюс 02:28
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Энергетика
Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»
Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости 16:06
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС 17:03
Политика
Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
Наука
Вебинар-квест проведут в Плехановском университете
В Российском экономическом университете имени Георгия Плеханова 21 апреля проведут в режиме онлайн вебинар-квест «Эксперт онлайн».
Замоскворечье 07:44
Общество
Москвичи не справились с получением пропуска по СМС
В ведомстве уточнили, что некоторые пользователи отправляют СМС со свободным текстом, например «дайте мне пропуск», однако для его получения надо оформлять сообщение по шаблону.
Lenta.ru 07:28
Космос
В Югре прошел онлайн-фестиваль «Взгляд из космоса»
12 апреля, в День космонавтики, 300 одаренных школьников Югры вместе с родителями приняли участие в онлайн-фестивале «Взгляд из космоса».
Московский Комсомолец Югра 09:15
Экономика
80% бизнеса в Забайкалье не смогли договориться об арендных каникулах - опрос «Чита.Ру»
Среди вариантов, в которых собственники помещений шли навстречу арендаторам - снижение стоимости аренды на 30-90%, отсрочка выплат, отмена арендной платы за исключением коммунальных платежей.
Чита.Ру 04:12
Общество
ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 16:48
Общество
В Петербурге запретили работу каршеринга
Власти Санкт-Петербурга решили запретить оказание услуг каршеринга до 30 апреля.
Компания 14:13
Общество
Глава ВОЗ заявил о важности постепенной отмены ограничительных мер
Чтобы сохранить контроль над ситуацией, связанной с распространением коронавируса, необходимо отменять ограничительные меры постепенно, считает гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Pravda.Ru 13:22
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Проверять москвичей на иммунитет к коронавирусу начнут с 14 апреля
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Москве с 14 апреля начнется тестирование горожан на иммунитет к коронавирусу.
Комсомольская правда 13:30
Общество
Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков.
RT на русском 13:40
Общество
На Камчатке выздоровел первый заражённый коронавирусом
В Камчатском крае выздоровел первый пациент, заражённый коронавирусной инфекцией.
ИА Камчатка 05:56
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
RT на русском 11 апреля в 18:58
Футбол
Одил Ахмедов рассказал, за счёт чего Китай победил коронавирус
Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, известный по выступлениям за «Анжи» и «Краснодар», рассказал, за счёт чего Китай смог побороть эпидемию коронавируса.
Metaratings 13:46