Политика

REGNUMREGNUMКадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»

Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
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Кадыров обвинил «Новую газету» в травле

РИА Новости14:21

Рамзан Кадыров: «Эхо Москвы» и «Новая газета» несут одинаковую чушь против чеченского народа

Чеченская Республика Сегодня13:36

Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» и «Эхо Москвы», и снова оскорбил издания

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Кадыров извинился через два часа после жалобы на «Газпром» и ФСБ

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Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Ведомости13:12

Рамзан Кадыров назвал «нелюдями» журналистов «Новой газеты» после публикации о борьбе с коронавирусом в Чечне

Эхо Москвы17:01
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Общество

Песков прокомментировал рост преступности в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Дэйзи Ридли о критике 9 эпизода «Звёздных войн»: «Куда ушла вся любовь?»

В новом интервью подкасту DragCast Дэйзи Ридли высказалась о критике и восприятии аудиторией девятого эпизода «Звёздных войн».
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Число жертв торнадо в Миссисипи выросло

Джексон, США, 13 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC.
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Транспорт

В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
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Футбол

«Спортинг» поборется за Жоау Мариу

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, выступающий за «Локомотив» на правах аренды, может вернуться на родину, сообщает A Bola.
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Российский «Газпром» начал поставки газа в КНР с цены в 200 долларов за тысячу кубов

«Газпром» начал поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с цены около $200 за тыс. кубометров.
Новостной фронт 10:32
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Политика

Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

РИА Новости вчера в 15:16
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило два миллиона

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
РИА Новости 19:36
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
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Авто

Haval анонсировал появление внедорожника H5 в России

Внедорожник H5 станет четвертой моделью Haval российского производства.
Тарантас Ньюс 02:28
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Политика

Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране

В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
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Энергетика

Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»

Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости 16:06
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Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС 17:03
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Политика

Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
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Наука

Вебинар-квест проведут в Плехановском университете

В Российском экономическом университете имени Георгия Плеханова 21 апреля проведут в режиме онлайн вебинар-квест «Эксперт онлайн».
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Космос

В созвездии Дракона открыли рекордно яркую вспышку сверхновой

ТАСС Наука 12:18
Общество

Москвичи не справились с получением пропуска по СМС

В ведомстве уточнили, что некоторые пользователи отправляют СМС со свободным текстом, например «дайте мне пропуск», однако для его получения надо оформлять сообщение по шаблону.
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В Югре прошел онлайн-фестиваль «Взгляд из космоса»

12 апреля, в День космонавтики, 300 одаренных школьников Югры вместе с родителями приняли участие в онлайн-фестивале «Взгляд из космоса».
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80% бизнеса в Забайкалье не смогли договориться об арендных каникулах - опрос «Чита.Ру»

Среди вариантов, в которых собственники помещений шли навстречу арендаторам - снижение стоимости аренды на 30-90%, отсрочка выплат, отмена арендной платы за исключением коммунальных платежей.
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Общество

ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
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Общество

В Петербурге запретили работу каршеринга

Власти Санкт-Петербурга решили запретить оказание услуг каршеринга до 30 апреля.
Компания 14:13
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Общество

Глава ВОЗ заявил о важности постепенной отмены ограничительных мер

Чтобы сохранить контроль над ситуацией, связанной с распространением коронавируса, необходимо отменять ограничительные меры постепенно, считает гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Pravda.Ru 13:22
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Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Общество

Проверять москвичей на иммунитет к коронавирусу начнут с 14 апреля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Москве с 14 апреля начнется тестирование горожан на иммунитет к коронавирусу.
Комсомольская правда 13:30
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Общество

Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков.
RT на русском 13:40
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Общество

Тюменским семьям выплатят по пять тысяч рублей за детей до трех лет

АиФ Тюмень 07:41
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Общество

На Камчатке выздоровел первый заражённый коронавирусом

В Камчатском крае выздоровел первый пациент, заражённый коронавирусной инфекцией.
ИА Камчатка 05:56
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Армия и оружие

Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса

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Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
RT на русском 11 апреля в 18:58
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Футбол

Одил Ахмедов рассказал, за счёт чего Китай победил коронавирус

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, известный по выступлениям за «Анжи» и «Краснодар», рассказал, за счёт чего Китай смог побороть эпидемию коронавируса.
Metaratings 13:46
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