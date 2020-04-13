Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».

Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»

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Происшествия Число жертв торнадо в Миссисипи выросло Джексон, США, 13 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC. 2

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