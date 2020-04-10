Политика

РИА НовостиРИА НовостиКадыров извинился перед ингушами за мат

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принес извинения за нецензурные высказывания в адрес ингушей, сообщает "Чечня сегодня".
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с чего всё началось

Рамзан Кадыров извинился перед старейшинами Вайнахов за своё эмоциональное высказывание

Приношу извинения перед уважаемыми старейшинами Чеченской Республики и Республики Ингушетия. А также перед муфтием Чеченской Республики, который находился в этот момент рядом. Я искренне извиняюсь именно за эти два слова.
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Кадыров извинился за нецензурные высказывания в адрес ингушей

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