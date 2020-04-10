Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Глава Чечни Рамзан Кадыров извинился «перед уважаемыми людьми» за нецензурное высказывание в адрес противников соглашения о границе между республикой и Ингушетией. Накануне господин Кадыров во время прямого эфира в Instagram резко высказался против критикующих документ.
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с чего всё началось

Рамзан Кадыров извинился перед старейшинами Вайнахов за своё эмоциональное высказывание

Приношу извинения перед уважаемыми старейшинами Чеченской Республики и Республики Ингушетия. А также перед муфтием Чеченской Республики, который находился в этот момент рядом. Я искренне извиняюсь именно за эти два слова.
Чеченская Республика Сегоднявчера в 17:27

Подробнее о событии

Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Коммерсантъ05:51

Кадыров извинился за мат перед жителями Ингушетии

URA.Ru05:19

Кадыров послал «к *** [такой-то] матери» противников решения по границе Чечни и Ингушетии

Znak.comвчера в 11:11

Кадыров извинился за нецензурные высказывания в адрес ингушей

Lenta.ru03:53

Рамзан Кадыров извинился перед старейшинами Вайнахов за своё эмоциональное высказывание

Чеченская Республика Сегоднявчера в 17:27

Рамзан Кадыров извинился перед старейшинами вайнахов за своё эмоциональное высказывание

ИА Грозный-Информвчера в 17:31

Кадыров извинился за резкие слова в адрес ингушей

РИА Новости05:17
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Религия

РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:55
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и Сальманом

RuNews24.ru 00:44
Политика

Конте поблагодарил Зеленского за помощь в борьбе с COVID-19

Премьер Италии Джузеппе Конте во время телефонного разговора поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за присланных врачей и средства дезинфекции для борьбы со вспышкой коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы украинского государства.
РИА Новости 07:51
Общество

Китай исключил собак из списка съедобных животных

Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Московский Комсомолец 05:03
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Известия 06:37
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество

В Омской области режим самоизоляции продлевают до 19 апреля

Напомним, что в Омской области режим обязательной самоизоляции был установлен с 30 марта по 12 апреля.
БК55 07:08
Политика

Путин призвал укрепить позиции на мировом рынке пусковых услуг

Россия должна укреплять позиции на мировом рынке пусковых услуг, средства выведения должны быть конкурентоспособными, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:40
Общество

В Кировской области продлили карантин

Согласно новому постановлению правительства Кировской области, в течение ближайших двух недель, до 24 апреля, в регионе по-прежнему не смогут работать все столовые, кинотеатры, магазины с непродовольственными товарами, бассейны, салоны красоты и так далее.
Newsler.ru 06:20
Общество

В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом

В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.
Российская газета 07:52
Общество

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
RT на русском 03:48
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord 08 апреля в 09:07
Здоровье

В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество

Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
RT на русском 07:42
Общество

Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн

Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Известия 05:46
Общество

Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 07:23
Экономика

На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс 07:19
Здоровье

Минздрав рассказал, как можно поставить диагноз «коронавирус»

Специалисты установили четкую клиническую картину коронавируса COVID-2019, поэтому заболевание можно установить исключительно по симптомам - без лабораторного обследования, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что ведущие российские артисты никогда не платили налогов на свою концертную деятельность.
Телепрограмма 06:12
Политика

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:35
Космос

Опубликованы невероятно детальные снимки Солнца

Используя телескоп NASA «High-Resolution Coronal Imager», астрономам удалось получить самые детальные на сегодня снимки нитевидных структур в намагниченной солнечной атмосфере, природа которых пока остается неясной.
Ин-спейс.ру вчера в 14:39
Происшествия

В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены

В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.
Lenta.ru 07:49
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru вчера в 04:51
Экономика

Руспродсоюз назвал продукты, которые подорожают через две недели

Руспродсоюз заявил, что цена на некоторые продукты повысится уже через 2 недели.
Что происходит 06:16
Энергетика

Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Москва 24 вчера в 23:42
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в Ингушетии против договора о границе с ЧечнейБольше новостей по теме
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