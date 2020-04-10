Политика

КоммерсантъКоммерсантъКадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Глава Чечни Рамзан Кадыров извинился «перед уважаемыми людьми» за нецензурное высказывание в адрес противников соглашения о границе между республикой и Ингушетией. Накануне господин Кадыров во время прямого эфира в Instagram резко высказался против критикующих документ.
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с чего всё началось

Рамзан Кадыров извинился перед старейшинами Вайнахов за своё эмоциональное высказывание

Приношу извинения перед уважаемыми старейшинами Чеченской Республики и Республики Ингушетия. А также перед муфтием Чеченской Республики, который находился в этот момент рядом. Я искренне извиняюсь именно за эти два слова.
Чеченская Республика Сегоднявчера в 17:27

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Рамзан Кадыров извинился перед старейшинами Вайнахов за своё эмоциональное высказывание

Чеченская Республика Сегоднявчера в 17:27

Кадыров извинился за мат перед жителями Ингушетии

URA.Ru05:19

Кадыров извинился перед ингушами за мат

РИА Новости05:17

Кадыров извинился за нецензурные высказывания в адрес ингушей

Lenta.ru03:53

Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Коммерсантъ05:51

Рамзан Кадыров извинился перед старейшинами вайнахов за своё эмоциональное высказывание

ИА Грозный-Информвчера в 17:31

Кадыров послал «к *** [такой-то] матери» противников решения по границе Чечни и Ингушетии

Znak.comвчера в 11:11
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Общество

Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
РБК 09:11
Происшествия

Жительницу Перми с подозрением на коронавирус сняли с поезда в Кирове

10 апреля 80-летнюю жительницу Перми сняли с поезда в Кирове с подозрением на коронавирус.
Новый компаньон 06:31
Спорт

Медведева призвала спортсменов жертвовать деньги на борьбу с коронавирусом

Нева Спорт 09:21
Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия вчера в 08:26
Энергетика

России придется снизить добычу нефти больше всех в мире

Стране придется снизить добычу нефти больше всех в мире, на 1,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с мартом.
Lenta.ru 04:47
Общество

ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу

Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
РИА Новости 08:54
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа

Вопросы отмены санкций в отношении Роснефти и "Северного потока" во время разговора президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом не поднимались, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:31
Политика

В Коми сменился министр здравоохранения

В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.
Коммерсантъ 06:58
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество

В Крыму ужесточают штрафы за нарушение режима самоизоляции

В Крыму ужесточат меры наказания для граждан за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий закон примет сегодня парламент республики.
ForPost 05:18
Политика

Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба

Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
REGNUM 05:00
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Общество

Суд в Москве выписал штрафы еще двум нарушителям самоизоляции

Щербинский суд Москвы оштрафовал двух нарушивших режим самоизоляции горожан на 15 тысяч рублей.
Вечерняя Москва 09:12
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
RT на русском 03:48
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
РИА Новости 09:02
Общество

Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Росздравнадзора, сообщается на сайте правительства.
Интерфакс 06:22
Религия

РПЦ допустила посещение храмов прихожанами на Страстную неделю и Пасху

В Московском патриархате рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения, при этом однозначного запрета на это нет, документ разработан рабочей группой при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 07:34
Здоровье

Минздрав назвал самое доступное средство для профилактики коронавируса

По информации Минздрава, обычная поваренная соль может служить отличным средством профилактики коронавируса.
Новая Кубань 02:26
Происшествия

Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
BFM.ru вчера в 11:21
Происшествия

Три пациентки с подозрением на коронавирус умерли в Дагестане

Три женщины с предварительно подтвержденными анализами на COVID-19 скончались в Республиканском центре инфекционных болезней Дагестана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 06:39
Происшествия

«Дело реставраторов» дошло до суда

Интерфакс 09:10
Общество

Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
RT на русском 07:42
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Известия 06:37
Футбол

Карпин: «„Ростов“ хочет доиграть сезон и попасть в топ-3»

Если режим самоизоляции будет отменен, мы с 1 мая начнем тренировки, а 7 июня возобновим РПЛ, то к 20 июля доиграем в спокойном режиме.
Sport24.ru 06:20
Общество

В Омске продлят действие режима самоизоляции

Напоминаем, что режим самоизоляции в Омске действует с 1 апреля, позже его продлили до 12 апреля.
Исильпресс 08 апреля в 20:22
Футбол

Аршавин поработал курьером и доставил продукты болельщикам «Зенита»

Матч ТВ 05:58
Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество

Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса

Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса.
Агентство Москва вчера в 10:04
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