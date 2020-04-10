Приношу извинения перед уважаемыми старейшинами Чеченской Республики и Республики Ингушетия. А также перед муфтием Чеченской Республики, который находился в этот момент рядом. Я искренне извиняюсь именно за эти два слова.

с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров извинился «перед уважаемыми людьми» за нецензурное высказывание в адрес противников соглашения о границе между республикой и Ингушетией. Накануне господин Кадыров во время прямого эфира в Instagram резко высказался против критикующих документ.

Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

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