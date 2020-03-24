В Чеченской республике во вторник, 24 марта официально подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Кадыров констатировал первый случай заражения коронавирусом в Чечне

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Происшествия Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей Арсеньев, Приморский край, 25 марта 2020, 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Общество Российский город обвинили в хайповых «коронавечеринках» Первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов рассказал о хайповых «коронавечеринках», проводимых в Краснодаре, в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1».

Футбол Перрин раскритиковал руководство «Барселоны» Бывший директор «Барселоны» Альберт Перрин высказался о работе нынешнего президента клуба Хосепа Бартомеу.

Здоровье Найден особый механизм заражения коронавирусом Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.

Общество В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов На фоне распространения коронавируса в России резко подскочили продажи патронов и бейсбольных бит: на 130 и 30 процентов соответственно.

Политика СМИ: в конгрессе США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина По его данным, конгрессмены написали главе делегации Евросоюза в США Ставросу Ламбринидису письмо, в котором призвали ввести санкции против главы "Конкорд менеджмент и консалтинг" якобы за его "усилия по вмешательству в выборы в США".

Здоровье В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.

Экономика Qiwi планирует закрыть Рокетбанк Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.

Экономика Вирус вышел в тираж По оценке группы "Эксмо-АСТ", в Москве и Санкт-Петербурге розничные продажи книг снизились на 30%, также снижение фиксируется на Урале.

Происшествия Дело готовивших атаку на техникум Сахалина студентов передадут в ГУ СК Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело в отношении двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум на Сахалине.

Армия и оружие В США рассказали о 19 потерянных Россией в Сирии вертолетах и самолетах С 2015 по 2018 год Россия потеряла в Сирии не менее 19 пилотируемых летательных аппаратов (11 вертолетов и 8 самолетов), что привело к гибели 23 членов экипажа и 37 пассажиров, пишет The National Interest, ссылаясь на открытые источники.

Общество Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.