Коронавирус

Портал Северного КавказаПортал Северного КавказаКадыров констатировал первый случай заражения коронавирусом в Чечне

В Чеченской республике во вторник, 24 марта официально подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
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В Чеченской Республике подтвердили один случай заражения коронавирусом

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В Чеченской Республике зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусом (+видео)

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Коронавирус проник в Чечню

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Экономика сегодня05:15

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Московский Комсомолец12:23

Кадыров рассказал о первом случае коронавируса в Чечне

URA.Ru11:21

Кадыров прокомментировал первый случай коронавируса в Чечне

Российская газета12:06
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Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Здоровье

В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому

Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москвы, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 17:23
Происшествия

Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей

Арсеньев, Приморский край, 25 марта 2020, 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.
REGNUM 20:22
Общество

Российский город обвинили в хайповых «коронавечеринках»

Первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов рассказал о хайповых «коронавечеринках», проводимых в Краснодаре, в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1».
Lenta.ru 17:54
Футбол

Перрин раскритиковал руководство «Барселоны»

Бывший директор «Барселоны» Альберт Перрин высказался о работе нынешнего президента клуба Хосепа Бартомеу.
Евро-футбол.ру 13:11
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 10:21
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести онлайн

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:34
Здоровье

Найден особый механизм заражения коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
Sibnet Новости 09:04
Общество

В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов

На фоне распространения коронавируса в России резко подскочили продажи патронов и бейсбольных бит: на 130 и 30 процентов соответственно.
Lenta.ru 11:57
Здоровье

В Петербурге запретили плановые госпитализацию и прием в поликлиниках

Под запрет попали плановая госпитализация в стационар и плановые визиты к врачу в поликлинику.
Росбалт 10:50
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Политика

СМИ: в конгрессе США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

По его данным, конгрессмены написали главе делегации Евросоюза в США Ставросу Ламбринидису письмо, в котором призвали ввести санкции против главы "Конкорд менеджмент и консалтинг" якобы за его "усилия по вмешательству в выборы в США".
РИА Новости 19:20
Здоровье

В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты

В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 21:57
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Культура

Открытие выставки «От Дюрера до Матисса» в ГМИИ пройдет в прямом эфире

The Art Newspaper Russia вчера в 08:07
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия 18:21
Технологии

Сервис NVIDIA GeForce Now на месяц стал бесплатным в России

Игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA сделали бесплатным на месяц, чтобы поддержать российских геймеров, находящихся в самоизоляции, сообщает пресс-служба GFN.RU.
Live24 01:36
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском 16:31
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Правительство до 25 марта представит предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.
Вести ФМ 05:00
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Интерфакс 09:10
Театры

Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

Вести.Ru 11:56
Экономика

Вирус вышел в тираж

По оценке группы "Эксмо-АСТ", в Москве и Санкт-Петербурге розничные продажи книг снизились на 30%, также снижение фиксируется на Урале.
Коммерсантъ 18:25
Происшествия

Дело готовивших атаку на техникум Сахалина студентов передадут в ГУ СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело в отношении двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум на Сахалине.
RT на русском 09:25
Армия и оружие

В США рассказали о 19 потерянных Россией в Сирии вертолетах и самолетах

С 2015 по 2018 год Россия потеряла в Сирии не менее 19 пилотируемых летательных аппаратов (11 вертолетов и 8 самолетов), что привело к гибели 23 членов экипажа и 37 пассажиров, пишет The National Interest, ссылаясь на открытые источники.
Lenta.ru вчера в 23:37
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Здоровье

Минздрав сообщил, что ибупрофен можно назначать при коронавирусе

ВОЗ 19 марта отменила ранее данную рекомендацию не использовать ибупрофен для лечения пациентов с коронавирусом.
Вечерняя Москва 07:09
Общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс вчера в 06:21
Общество

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:34
Происшествия

Экс-мэру Петропавловска-Камчатского Иваненко продлен домашний арест

Представитель СК по Камчатскому краю Елена Матафонова сообщила, что суд продлил на два месяца домашний арест экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, в отношении которого расследуется уголовное дело о взяточничестве.
Вести.Ru 19:57
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