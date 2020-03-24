В Чеченской республике во вторник, 24 марта официально подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Кадыров констатировал первый случай заражения коронавирусом в Чечне

Экономика Малому бизнесу Якутии снизят налоги и арендную плату Снизить арендную плату и размер налогов малым предприятиям Якутии поручил глава республики Айсен Николаев после совещания по поддержке малого бизнеса в региона.

Киберспорт Outer Wilds появится в Steam 18 июня Издательство Annapurna Interactive и студия Mobius Digital объявили, что Outer Wilds поступит в продажу в магазине Valve 18 июня.

Экономика Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей "Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.

Политика Россия направила в Италию десятый военный самолет Десятый военный самолет вылетел из России в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, 23 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Экономика В России может подорожать импортный алкоголь В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.

Общество ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.

Общество США выделит $6 триллионов помощи из-за коронавируса «Общий размер финансовой помощи составит около 6 триллионов долларов: 2 триллиона – прямая помощь, около 4 триллионов – за счет кредитов федерального резерва», - приводит слова Кудлоу РИА Новости.

Музыка «Евровидение-2020» хотят провести онлайн Организаторы рассматривают возможность провести «Евровидение» в этом году онлайн, «чтобы поднять дух европейцев в непростые времена» и не оставить без внимания труд музыкантов.

Политика Генсек ООН призвал лидеров G20 снять международные санкции Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в связи с распространением коронавируса отменить санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.