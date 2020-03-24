Коронавирус

Портал Северного КавказаПортал Северного КавказаКадыров констатировал первый случай заражения коронавирусом в Чечне

В Чеченской республике во вторник, 24 марта официально подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
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