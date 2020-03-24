Коронавирус
Портал Северного КавказаКадыров констатировал первый случай заражения коронавирусом в Чечне
В Чеченской республике во вторник, 24 марта официально подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
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В Чеченской Республике подтвердили один случай заражения коронавирусом
Чеченская Республика Сегодня10:40
В Чеченской Республике зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусом (+видео)
ИА Грозный-Информ12:01
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В регионе подтверждены первые два случая заражения.
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США выделит $6 триллионов помощи из-за коронавируса
«Общий размер финансовой помощи составит около 6 триллионов долларов: 2 триллиона – прямая помощь, около 4 триллионов – за счет кредитов федерального резерва», - приводит слова Кудлоу РИА Новости.
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Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
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Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
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Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
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Согласно прежним слухам, компания NVIDIA представит пять новых мобильных видеокарт поколения Turing.
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