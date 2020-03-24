Коронавирус

Портал Северного КавказаПортал Северного КавказаКадыров констатировал первый случай заражения коронавирусом в Чечне

В Чеченской республике во вторник, 24 марта официально подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
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В Чеченской Республике подтвердили один случай заражения коронавирусом

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Российская газета12:06
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В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом

Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Эхо Москвы 07:05
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Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая

Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
РИА Новости 14:01
Общество

Грета Тунберг заподозрила у себя симптомы коронавируса

Как пишет «Интерфакс», 17-летняя активистка из Швеции распознала у себя симптомы нового вируса после поездки по Европе на поезде.
BFM.ru 15:20
Политика

Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:36
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение 10:34
Общество

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям с коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости 10:21
Футбол

Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожертвовал 1 миллион евро медицинскому колледжу Барселоны и фонду Анхеля Солера Даниэля для борьбы с коронавирусом.
Sport24.ru 15:56
Политика

Трамп считает коронавирус не страшнее машин

Именно к Пасхе, как заявил Дональд Трамп, страна должна открыться и снова «рваться в бой».
BFM.ru 15:44
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.
REGNUM 22 марта в 19:30
Политика

Жители Италии меняют флаги ЕС на российский триколор

На одном из опубликованных роликов можно увидеть, как житель Италии снимает флаг Европейского союза, а потом ставит вместо него российский триколор.
Discover24 05:45
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Происшествия

Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

РБК 09:26
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Здоровье

Минздрав высказался о назначении больным коронавирусом ибупрофена

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Минздрав, инфекционисты советуют для лечения коронавируса использовать такие лекарства как ибупрофен и парацетамол.
ToDay News Ufa 12:20
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Космос

Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца

Южный Федеральный вчера в 22:07
Игры

Не знаете, чем заняться во время самоизоляции? Пришло время уничтожать демонов в Doom Eternal

Sntat.ru 11:00
Религия

РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы

Русская православная церковь пока не рассматривает вопрос ограничения доступа в храмы в связи с распространением коронавируса, но не исключает, что прибегнет к этой мере ради профилактики инфекции.
Интерфакс 12:18
Общество

Темп заражения коронавирусом в Нью-Йорке возрос до 28%

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что темпы заражения коронавирусом в Нью-Йорке достигли 28%.
Московский Комсомолец 14:32
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:07
Экономика

Российские импортеры вина начали повышать цены из-за обвала рубля

Президент и совладелец компании Simple, одного из крупнейших импортеров вина, Максим Каширин заявил, что курс евро вырос на 25% и поставщики не смогут обойтись без повышения цен.
Московский Комсомолец 11:12
Авто

Genesis обновил комплектации седана Genesis G90

Компания Genesis обновила комплектации флагманского седана Genesis G90 2021 модельного года.
Автоновости дня вчера в 06:13
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 22 марта в 05:30
Армия и оружие

Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:11
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Представленная в России марка Datsun уходит из Индонезии и Индии

Накануне стало известно о том, что «народная» марка Datsun покидает Индонезию: был остановлен конвейер завода в Пурвакарте.
CarsWeek.ru 07:34
Общество

В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется.
Lenta.ru вчера в 12:06
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru 08:37
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Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Lenta.ru 14:56
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Илон Маск передал властям Калифорнии 1 тысячу 255 аппаратов ИВЛ

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