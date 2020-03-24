Коронавирус
Портал Северного КавказаКадыров констатировал первый случай заражения коронавирусом в Чечне
В Чеченской республике во вторник, 24 марта официально подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
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В Чеченской Республике подтвердили один случай заражения коронавирусом
Чеченская Республика Сегодня10:40
В Чеченской Республике зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусом (+видео)
ИА Грозный-Информ12:01
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Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Шоу-бизнес
«Мисс Италия» Лючия Бозе скончалась от коронавируса
В юности Лючия Бозе работала в одной из миланских пекарен, пока в 1947 году не победила в конкурсе «Мисс Италия».
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 400 тыс. человек
Общее число людей, зараженных коронавирусной пневмонией COVID-19 в мире, превысило 400 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.
Религия
РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы
Русская православная церковь пока не рассматривает вопрос ограничения доступа в храмы в связи с распространением коронавируса, но не исключает, что прибегнет к этой мере ради профилактики инфекции.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
Власти рассказали, сколько стоят сутки лечения больных коронавирусом
По словам вице-губернатора Евгения Елина, лечение больного коронавирусом в средней степени тяжести обойдется в день в 140 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила свой уход из сериала «Великолепный век»
Актриса начала чувствовать себя роботом Известная артистка немецкого происхождения Мерьем Узерли долго отказывалась комментировать свой уход из прославившего ее сериала "Великолепный век".
Экономика
Банк «Открытие» поддержит малый и средний бизнес
Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов считает, что малый и средний бизнес испытает главный удар из-за коронавируса.
Политика
Путин посетил больницу в Коммунарке
Путешествия
Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая
Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек
Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
Политика
Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора
Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Общество
В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры
Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
Здоровье
В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом
В регионе зарегистрирован второй случай заражения COVID-2019. Один из сотрудников Ивановской областной больницы выявлен с коронавирусом.
Энергетика
Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ
Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
Энергетика
Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет
Мировое потребление нефти, которое обычно держится на уровне 100 миллионов баррелей в день, в ближайшие месяцы может сократиться на 10-25 процентов.
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой
Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут на свой странице в Facebook назвал новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины «тяжелой и несбалансированной» техникой.
Происшествия
Нарушивших режим изоляции граждан нашли в Екатеринбурге
Екатеринбург, 24 марта 2020, 14:44 — REGNUM Свердловские полицейские помогли найти жителей Краснодарского края, не сдавших тест на коронавирус и сбежавших в Екатеринбург.
Экономика
Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей
Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
Происшествия
В 11 регионах России задержаны члены хакерской группы
Москва, 24 марта 2020, 10:30 — REGNUM Хакерская группа, которая насчитывала более 30 членов и занималась продажей краденых банковских карт, задержана в России.
Политика
Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
Здоровье
Минздрав высказался о назначении больным коронавирусом ибупрофена
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Минздрав, инфекционисты советуют для лечения коронавируса использовать такие лекарства как ибупрофен и парацетамол.
Общество
В ВОЗ назвали два главных симптома коронавирусной инфекции
Два главных симптома помогут гражданам определить у них возможное наличие коронавируса.
Общество
Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей
Региональный оператор по вывозу отходов в Туве «СТ-ТБО», работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов региона из-за убытков и недополученных доходов за 2018–2019 годы, уведомив об этом местные власти.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Биатлон
Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.
Транспорт
РЖД запустят спецпоезд на Украину
Спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из России.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).