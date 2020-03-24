В Чеченской республике во вторник, 24 марта официально подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Кадыров констатировал первый случай заражения коронавирусом в Чечне

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Шоу-бизнес «Мисс Италия» Лючия Бозе скончалась от коронавируса В юности Лючия Бозе работала в одной из миланских пекарен, пока в 1947 году не победила в конкурсе «Мисс Италия».

Религия РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы Русская православная церковь пока не рассматривает вопрос ограничения доступа в храмы в связи с распространением коронавируса, но не исключает, что прибегнет к этой мере ради профилактики инфекции.

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Путешествия Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.

Энергетика Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет Мировое потребление нефти, которое обычно держится на уровне 100 миллионов баррелей в день, в ближайшие месяцы может сократиться на 10-25 процентов.

Происшествия Нарушивших режим изоляции граждан нашли в Екатеринбурге Екатеринбург, 24 марта 2020, 14:44 — REGNUM Свердловские полицейские помогли найти жителей Краснодарского края, не сдавших тест на коронавирус и сбежавших в Екатеринбург.

Происшествия В 11 регионах России задержаны члены хакерской группы Москва, 24 марта 2020, 10:30 — REGNUM Хакерская группа, которая насчитывала более 30 членов и занималась продажей краденых банковских карт, задержана в России.

Здоровье Минздрав высказался о назначении больным коронавирусом ибупрофена Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Минздрав, инфекционисты советуют для лечения коронавируса использовать такие лекарства как ибупрофен и парацетамол.

Общество Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей Региональный оператор по вывозу отходов в Туве «СТ-ТБО», работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов региона из-за убытков и недополученных доходов за 2018–2019 годы, уведомив об этом местные власти.