Политика

Российская газетаРоссийская газетаКадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни. Свои полномочия он переложил на председателя правительства республики Муслима Хучиева, сообщает пресс-служба главы и правительства ЧР.
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