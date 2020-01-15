Политика
Российская газетаКадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни. Свои полномочия он переложил на председателя правительства республики Муслима Хучиева, сообщает пресс-служба главы и правительства ЧР.
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Политика
Путин предложил гражданам проголосовать по изменениям в Конституцию РФ
Президент России Владимир Путин, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию 15 января, предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию страны.
Политика
Американский политолог сравнил Владимира Путина с Джорджем Вашингтоном
Президент России Владимир Путин не уйдет на покой после окончания президентского срока, как первый президент США Джордж Вашингтон, а продолжит быть лидером страны и после ухода с поста главы государства, возможно, в неформальном качестве, считает американский политолог Уильям Померанц.
Общество
В Турции открыли доступ к «Википедии» после двух лет блокировки
29 апреля 2017 года турецкие власти объяснили блокировку крупнейшей в мире интернет-энциклопедии «Википедия» тем, что она очерняет имидж страны на международной арене.
Здоровье
Роспотребнадзор: России угрожает вирус птичьего гриппа H5N8
В ведомстве добавили, что штаммы вируса гриппа A (H5N8) не показывали развития в сторону увеличения риска заражения человека.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Авто
Kia потратит 25 млрд долларов на электромобили и автопилот
Интернет
Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS
Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Футбол
Зе Луиш может стать игроком «Тоттенхэма»
Нападающий перешел из московского клуба в «Порту» в июле 2019 года.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров ударил Анастасию Голд на Лобном месте
Илья Яббаров потерял терпение и ударил свою возлюбленную Анастасию Голд на Лобном месте. Ведущая Ольга Бузова осудила поведение участника.
Общество
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Происшествия
Неизвестные пытались ограбить банк в Санкт-Петербурге
Четверо неизвестных пытались ограбить отделение финансово-кредитной организации на ул. Савушкина в Санкт-Петербурге, однако скрылись, после того как сотрудники банка оказали им сопротивление.
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Монако» в перенесенной встрече Лиги 1
В перенесенном 15-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Монако» (4:1). Голами отметились Неймар и Сарабия, Мбаппе оформил дубль.
Футбол
Кокорин забил за «Зенит» первый гол в 2020 году
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Происшествия
В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку
Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Футбол
Тедеско: после отпуска удивил Айртон
Удивил Айртон, не ожидали мы, что он вернётся блондином.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Политика
Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
Политика
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
Хоккей
Хоккеиста Малкина назвали «трехглазым русским» за «слепой» голевой пас
Экономика
Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры.
Футбол
Березуцкий рассказал о возможной работе со Слуцким в Рубине
Бывший тренер нидерландского «Витесса» Василий Березукций в интервью корреспонденту «Спорт-Экспресс» рассказал о возможном возвращении в тренерский штаб Леонида Слуцкого.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова благодаря интервальному голоданию похудела на 8 кг
За четыре месяца на интервальном голодании Стеша сбросила целых 8 килограммов.