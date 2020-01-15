Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт главы и правительства Чечни.

Общество Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Происшествия В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.

Политика Стала известна причина недовольства Путина правительством Президент России Владимир Путин был недоволен работой правительства Дмитрия Медведева из-за хода реализации национальных проектов.

Политика Глава «Ростелекома»: отменить плату за доступ к российским сайтам технически не сложно Ранее в своем обращении к Федеральному собранию глава государства предложил подготовить проект "Доступный интернет" по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по словам Путина, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан.

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Политика Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.

Политика Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.

Шоу-бизнес Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов перестал скрывать романтические отношения с младшей внучкой первого президента России Бориса Ельцина - 17-летней Марией Юмашевой.