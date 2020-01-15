Политика
Газета.RuКадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт главы и правительства Чечни.
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Общество
Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы
Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Происшествия
В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку
Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
Политика
Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Политика
В Совфеде оценили кандидатуру Мишустина на пост премьера
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин является достойным кандидатом на пост премьер-министра РФ.
Политика
Стала известна причина недовольства Путина правительством
Президент России Владимир Путин был недоволен работой правительства Дмитрия Медведева из-за хода реализации национальных проектов.
Политика
Глава «Ростелекома»: отменить плату за доступ к российским сайтам технически не сложно
Ранее в своем обращении к Федеральному собранию глава государства предложил подготовить проект "Доступный интернет" по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по словам Путина, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова благодаря интервальному голоданию похудела на 8 кг
За четыре месяца на интервальном голодании Стеша сбросила целых 8 килограммов.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Энергетика
Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ
Глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что заявки на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний пока не поступали.
Шоу-бизнес
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Армия и оружие
Российские тягачи КамАЗ-65225 пользуются спросом в Ираке
Российские тягачи КамАЗ-65225 пользуются спросом в Ираке из-за надёжности, неприхотливости и характеристик.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве, совершенном в 1998 году
Австрия экстрадировала в Россию обвиняемого в убийстве, которое было совершено в 1998 году, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Авто
Была названа стоимость максимальной комплектации Kia Seltos в России
Стала известна стоимость максимальной модификации Kia Seltos на российском автомобильном рынке.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов перестал скрывать романтические отношения с младшей внучкой первого президента России Бориса Ельцина - 17-летней Марией Юмашевой.
Авто
Новый интерьер приподнял цены на внедорожник Lada 4x4
Сегодня в России начались продажи внедорожника Lada 4x4 с модернизированным интерьером.
Происшествия
Хлопок газа в жилом доме в Уфе повредил четыре квартиры
В Уфе из-за хлопка газа в жилом доме получили повреждения четыре квартиры, сообщили РИА Новости в городской администрации.
Армия и оружие
В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.