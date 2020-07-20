Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа. И именно это демонстрирует ваше истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Госдепартамента США включить его и членов его семьи — жену Медни и дочерей Айшат и Карину (она же Хадижат) Кадыровых — в санкционный список за причастность к нарушениям прав человека в республике.

Кадыров назвал новые санкции США попыткой внести разлад в его семью

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