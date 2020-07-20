Политика
КоммерсантъКадыров назвал новые санкции США попыткой внести разлад в его семью
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Госдепартамента США включить его и членов его семьи — жену Медни и дочерей Айшат и Карину (она же Хадижат) Кадыровых — в санкционный список за причастность к нарушениям прав человека в республике.
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Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа. И именно это демонстрирует ваше истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов.
— Рамзан Кадыров, российский политикSM News 12:56
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«Мерзкие, откровенно низкие методы»: Кадыров разгневан включением жены и детей в «черный список» США
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)13:01
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Политика
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