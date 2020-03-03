Политика
РБККадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».
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Шоу-бизнес
Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Общество
Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян
Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Гаджеты
Топ-10 лучших смартфонов февраля 2020 года по версии Master Lu
Во второй пятерке лучших смартфонов февраля 2020 года по версии Master Lu оказались следующие модели: Vivo iQOO 3 5G (474 546 баллов) ZTE Axon 10s Pro (473 115), Xiaomi Mi 10 (467 410), alaxy Z Flip (430 617) и Huawei Mate Xs (425 051).
Происшествия
В Москве более 20 школьников получили ожоги роговицы
Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 2 марта в Останкинском районе более 20 детей пожаловались на боль в глазах, им был диагностирован ожог роговиц глаз из-за включенной на протяжении дня кварцевой лампы в классе, где проходили занятия.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отправилась в Италию на лечение
Лишь недавно источник сообщил о том, что тяжелобольная актриса отправилась в Италию на лечение в компании дочери.
Культура
Продолжение сериала «Пёс»: что будет с главным героем
Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Общество
Евгений Резник винит в кризисе на СЭПО китайцев и демпинг конкурентов
В свою очередь, руководитель СЭПО Евгений Резник рассказал о причинах сворачивания производства легендарной продукции – холодильников "Саратов".
Экономика
В Госдуме раскритиковали главу ПФР за повышение пенсий россиян на рубль
Главу Пенсионного фонда России (ПФР) Максима Топилина призвали лично объяснить россиянам, почему прибавка к пенсии составила всего один рубль.
Киберспорт
Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games
Политика
Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране
Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
Авто
Названы ошибки водителей, провоцирующие поломку двигателей
Эксперты рассказали, какие ошибки могут обусловить поломку мотора автомобиля.
Происшествия
В Петербурге задержали группу наркодилеров
Все пять задержанных членов группы наркодилеров оказались зарегистрированы в Невском районе Петербурга.
Политика
Эрдоган обсудил с Меркель совместную ответственность за беженцев
Во время беседы Эрдоган заявил о необходимости соблюдения международных обязательств и «справедливого распределения ответственности» по вопросу беженцев.
Общество
Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса
Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Происшествия
Борт Владивосток–Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании
Самолет Владивосток - Москва сел в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".
Общество
ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах
Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Кино
Реакция фанатов бесценна: Генри Кавилла прочат на роль Росомахи
Кино
Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты 7»
В Сети появились фотографии и видео с их выступлением. Нет сомнений, что съемки сериала «Сваты 7» уже прекращены.
Наука
Вызывать сбои в навигации китов могут солнечные бури
Американские ученые определили, что солнечные бури могут вызывать сбои в навигации китов и птиц.
Происшествия
Группу сотрудников ДПС задержали на Кубани за взятки
В Краснодарском крае пресекли деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов.