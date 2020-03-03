Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира

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