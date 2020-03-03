Политика
РБККадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».
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Музыка
Группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020
Политика
Путин решил, в каком порядке его поправки в Конституцию вступят в силу
Госдума и Совфед одобрят их, президент подпишет поправки к Конституции, их официально опубликуют - но в силу вступят не они, а лишь порядок их принятия, который Путин прописал отдельно в третьей статье законопроекта.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Футбол
Ещенко забил эффектный гол пяткой на тренировке «Спартака»
Общество
СЭПО заморозил производство холодильников «Саратов»
Топ-менеджмент завода СЭПО принял решение не закрывать производство легендарных холодильников «Саратов», а временно его законсервировать.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота», летевший в Цюрих, вернулся в Шереметьево
Утром самолет, летевший из Владивостока в Москву, внепланово сел в Хабаровске из-за поступившего анонимного сообщения с угрозой.
Интернет
«Одноклассники» запустили систему распознавания лиц
Социальная сеть Одноклассники запустила восстановление профиля с помощью технологии распознавания лиц, основанной на базе нейросетей.
Армия и оружие
Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»
Общество
Следователь заявил, что заказчик убийства Листьева известен
На вопрос Пивоварова, кого следствие считает заказчиком убийства Листьева, следователь ответил, что «есть основания подозревать», однако не стал раскрывать личность подозреваемого и не продолжил фразу.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Спорт
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Политика
Болгары отменили празднование Дня независимости из-за коронавируса
Праздничные мероприятия на горе Шипка в честь 142-й годовщины со дня обретения независимости отменены руководством Болгарии из-за эпидемии коронавируса в Европе, 2 марта сообщает Болгарское национальное радио.
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря, - сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных.
Финансы
На торгах рубль укрепился к доллару и евро
На торгах рубль укрепился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Здоровье
«Фармасинтез» выйдет на рынок сердечно-сосудистых препаратов
Компания «Фармасинтез» 27 и 28 февраля 2020 года подала документы на государственную регистрацию 16 небрендированных дженериков, которые используются для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Авто
Peugeot 208 стал автомобилем года в Европе
По итогам конкурса «Автомобиль года в Европе» хэтчбеку «Пежо 208» II поколения достался главный приз.
Общество
Скончался Герой Советского Союза Михаил Булатов
Сегодня, 3 марта, не стало ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Курской области и города Курска Михаила Алексеевича Булатова.
Общество
У граждан КНР, летевших в Шанхай через Москву, выявлен коронавирус
Коронавирус выявлен у восьми граждан КНР, которые летели из Милана в Шанхай транзитом через Москву.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Политика
Экс-лидер «Айдара» задержан по запросу России
Экс-глава националистского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Политика
ЦИК выбрал слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля.
Здоровье
С пандемией «испанки» сравнил коронавирус Билл Гейтс
Скорость распространения новой инфекции Билл Гейтс сравнивает с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года или «испанки».
Шоу-бизнес
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
Происшествия
В Москве проводят обыски у фанатов после массовой драки
Правоохранительные органы проводят обыски у футбольных фанатов после массовой драки в московском метро, сообщил источник РИА Новости.
Общество
В России создают новый полицейский бронеавтомобиль
В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, рассказал РИА Новости гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Экономика
Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год
Правительство сократило сумму бюджетных средств, которые российские продюсеры рассчитывали получить в 2020 году.