Политика
РБККадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».
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Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Политика
В Греции по запросу России задержан экс-командир «Айдара»
Бывший командир украинского неонацистского батальона "Айдар", экс-депутат Рады Сергей Мельничук заявил, что его задержал Интерпол по запросу России.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Происшествия
В Хабаровске экстренно сел летевший из Владивостока в Москву самолёт
Самолёт, летевший из Владивостока в Москву 3 марта, экстренно приземлился в аэропорту Хабаровска.
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Политика
Постпред США: Россия не угрожает Прибалтике
Россия не угрожает существованию стран Прибалтики, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в ходе беседы с журналистами.
Хоккей
Ковальчук: Очень рад, что возвращался в КХЛ
Форвард «Вашингтона» в 2013 году уехал в КХЛ, где за пять сезонов стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Происшествия
Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым
Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
Армия и оружие
Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе
Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.
Общество
В США пообещали к лету лекарства от нового коронавируса
Заразившиеся коронавирусом получат помощь летом. К этому времени в США планируют выпустить поддерживающие препараты.
Общество
Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель
Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.
Происшествия
Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет
Происшествия
Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье
Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Экономика
Золотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes
Золотопромышленник Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота.
Политика
ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции
Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
Авто
Налог на роскошь расширился на автомобили Honda и Mazda
Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей. В расширенный список теперь входят 1298 моделей автомобилей.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Общество
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2835
Новая коронавирусная пневмония в Китае унесла жизни почти 3 тысяч человек.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
Наука
Семейные мужчины чаще жалуются на здоровье
Мужчины с крепкими семейными связями чаще, чем другие, оказались склонны жаловаться на плохое самочувствие.
Космос
Прототип корабля Starship Маска взорвался при испытаниях в Техасе
Прототип космического корабля Starship лопнул при испытаниях в штате Техас. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Политика
В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу
Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
Шоу-бизнес
Данила Козловский поделился первым фото с новорожденной дочкой
Актёр поделился своей радостью. Данила Козловский теперь не только успешный актёр и режиссёр, но и счастливый папа.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.