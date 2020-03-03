Политика

РБКРБККадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».
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Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира

РБКвчера в 22:02

Кадыров назвал «сделку века» Трампа преступлением против исламского мира

URA.Ruвчера в 21:30

Кадыров назвал «сделку века» преступлением против мусульманского мира

РИА Новостивчера в 17:44

Кадыров назвал «сделку века» Трампа преступлением против мусульман

News.ruвчера в 19:53

Кадыров осудил «сделку века» Трампа

Газета.Ruвчера в 18:17

Кадыров осудил «сделку века» Трампа

Lenta.ruвчера в 20:26

Рамзан Кадыров осудил так называемую «Сделку века»

ИА Грозный-Информвчера в 14:43
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Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости вчера в 05:30
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Lenta.ru 01 марта в 22:22
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
РИА Новости вчера в 15:39
Политика

В Греции по запросу России задержан экс-командир «Айдара»

Бывший командир украинского неонацистского батальона "Айдар", экс-депутат Рады Сергей Мельничук заявил, что его задержал Интерпол по запросу России.
Накануне.Ru вчера в 01:54
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ вчера в 11:27
Происшествия

В Хабаровске экстренно сел летевший из Владивостока в Москву самолёт

Самолёт, летевший из Владивостока в Москву 3 марта, экстренно приземлился в аэропорту Хабаровска.
REGNUM 00:52
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК вчера в 05:20
Политика

Постпред США: Россия не угрожает Прибалтике

Россия не угрожает существованию стран Прибалтики, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в ходе беседы с журналистами.
REGNUM вчера в 19:52
Хоккей

Ковальчук: Очень рад, что возвращался в КХЛ

Форвард «Вашингтона» в 2013 году уехал в КХЛ, где за пять сезонов стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Нева Спорт 29 февраля в 01:26
Происшествия

Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым

Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
RT на русском 00:18
Армия и оружие

Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе

Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 10:32
Общество

В США пообещали к лету лекарства от нового коронавируса

Заразившиеся коронавирусом получат помощь летом. К этому времени в США планируют выпустить поддерживающие препараты.
Телеканал 360° вчера в 23:26
Общество

Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель

Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 00:00
Происшествия

Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет

Российская газета вчера в 22:21
Происшествия

Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье

Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Газета.Ru вчера в 07:07
Экономика

Золотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes

Золотопромышленник Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота.
REGNUM 00:18
Политика

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
РБК 00:25
Авто

Налог на роскошь расширился на автомобили Honda и Mazda

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей. В расширенный список теперь входят 1298 моделей автомобилей.
ToDay News Ufa 29 февраля в 00:47
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа вчера в 07:53
Общество

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2835

Новая коронавирусная пневмония в Китае унесла жизни почти 3 тысяч человек.
ИА Новороссия 29 февраля в 02:15
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru вчера в 19:42
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

ТАСС вчера в 00:38
Наука

Семейные мужчины чаще жалуются на здоровье

Мужчины с крепкими семейными связями чаще, чем другие, оказались склонны жаловаться на плохое самочувствие.
Русская Планета 00:27
Космос

Прототип корабля Starship Маска взорвался при испытаниях в Техасе

Прототип космического корабля Starship лопнул при испытаниях в штате Техас. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Мой Брянск 29 февраля в 04:29
Политика

В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу

Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Вести.Ru вчера в 13:37
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

Взгляд.ру 01 марта в 02:17
Шоу-бизнес

Данила Козловский поделился первым фото с новорожденной дочкой

Актёр поделился своей радостью. Данила Козловский теперь не только успешный актёр и режиссёр, но и счастливый папа.
7Дней.ру 00:00
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru вчера в 11:18
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