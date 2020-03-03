Политика
РБККадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».
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Финансы
Курсы валют на сегодня, 2 марта 2020 года
Курсы валют сегодня 02.03.2020 ЦБ РФ установлены на уровне: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 2 марта 2020 по данным Центробанка установлен на уровне 66.99 рублей за 1 USD.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Происшествия
Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет
Политика
Списки «Единой России» на выборах в Госдуму может возглавить Путин
Президент России Владимир Путин может возглавить партийные списки «Единой России» на выборах в Государственную думу в 2021 году.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о причинах смерти трехмесячной дочери
Впоследствии многие осуждали Мороза за роман с Исаковой, которая на несколько лет младше его дочери Дарьи.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила на себя новое лицо
Известная певица Наташа Королева выпустила в свет новый сборник старых песен.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Политика
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что "ситуация в целом под контролем", отвечая на вопрос о распространении коронавируса в стране.
Авто
В России под налог на роскошь попали новые автомобили
В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Экономика
«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам
Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Здоровье
Стало известно, как россиянам получить бесплатные лекарства
В январе 2020 года Минздрав расширил список россиян, которым полагаются бесплатные лекарства.
Происшествия
Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
Гособвинитель по делу срочника Руслана Мухатова, признавшегося в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и еще семью сослуживцами в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае, попросил Читинский военный гарнизонный суд назначить Мухатову два года лишения свободы в колонии-поселении и штраф 30 тысяч рублей.
Армия и оружие
Появилось видео якобы сбитого Су-24 в Сирии
Кино
Фильм о Свердловской киностудии номинирован на премию «Ника»
Фильм Алексея Федорченко, претендующий на премию Российской академии кинематографических искусств «Ника», рассказывает о жизни Свердловской киностудии в 90-е годы.
Происшествия
Группу сотрудников ДПС задержали на Кубани за взятки
В Краснодарском крае пресекли деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Общество
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2870
Общее число умерших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2870 человек.
Общество
Мэр Томска наградил жену знаком «меценат города»
Супруга главы города возглавила Томский пивоваренный завод (с 1995 года — ОАО «Томское пиво») после того, как Кляйна избрали мэром.
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Политика
В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу
Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Авто
Хэтчбек Peugeot 208 признан «Автомобилем года»
Победителем конкурса стал компактный хэтчбек Peugeot 208 второго поколения.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Экономика
Россию предупредили о резком росте цен на бытовую технику
Производители бытовых товаров в России предупредили, что повышение нормативов переработки до 100 процентов приведет к резкому росту цен на бытовую технику.
Происшествия
В Бразилии число жертв кораблекрушения выросло до 18 человек
Количество погибших в кораблекрушении на реке Рио-Яри на севере Бразилии выросло до 18 человек, по меньшей мере 22 человека пропали без вести, 46 пассажиров судна Анна Каролина III были спасены, сообщило издание Globo.
Общество