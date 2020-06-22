Политика

РБКРБККадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным

Кадыров считает, что внесение поправок в Конституцию — это стратегическое решение Владимира Путина, которое направлено на укрепление мощи и суверенитета страны. «Я полностью поддерживаю все без исключения поправки в Конституцию России, вынесенные на голосование», — заключил глава Чечни.
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Кадыров назвал разговоры о поиске преемника Путина неуместными

РИА Новости05:27

Кадыров не видит преемника на место Путина

Московский Комсомолец05:45

Рамзан Кадыров: Если мы хотим жить в процветающем государстве, то мы должны проголосовать за поправки

Чеченская Республика Сегодня03:04

Кадыров считает, что Путин должен баллотироваться на новый президентский срок

ТАСС04:30

Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным

РБК04:22

«Разговоры о преемнике считаю неуместными». Кадыров объяснил, почему Путин должен баллотироваться на новый срок

Фонтанка.Ру03:30

Кадыров назвал разговоры о поиске преемника для Путина неуместными

Lenta.ru04:41
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Политика

Путин приехал в главный храм Минобороны

Газета.Ru 05:41
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов.
РИА Новости 06:34
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Происшествия

ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену

ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене.
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Наука

В недрах Земли обнаружили неизвестные структуры размером с континент

Найденные структуры находятся на глубине 2,9 тыс. километров. Они залегают на границе между мантией и ядром.
Evo-rus.com 01:36
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Происшествия

Подозреваемая в убийстве сына астраханка дала признательные показания

Газета.Ru вчера в 07:41
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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
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Игры

Бывший продюсер из Rockstar рассказал, почему на презентации PS5 анонсировали переиздание GTA V, а не GTA VI

«Если делать предположение, — продолжил бывший продюсер из Rockstar, — то я бы сказал так: GTA VI не готова, а GTA V обеспечит хорошую доходность и увлекательные развлечения в стиле Grand Theft Auto через год, когда выйдет на PlayStation 5».
3DNews 05:34
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Политика

Глава ДНР распорядился частично разрешить выезд в ЛНР и Россию

Глава Донецкой Народной Республики внёс поправки в указ «О введении режима повышенной готовности», исходя из которого граждане ДНР с 21 июня могут выезжать в Российскую Федерацию с целью получения гражданства РФ.
ИА Новороссия 02:28
Экономика

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
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Армия и оружие

Названы возможности российского боевого лазера «Пересвет»

Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он рассказал о возможностях российского боевого лазера «Пересвет».
Вечерний курьер 01:38
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Футбол

«Рубин» одержал волевую победу над «Уралом»

LiveSport.ru 20 июня в 08:59
Транспорт

РЖД возвращают на маршруты свыше 70 поездов

С ростом спроса РЖД возвращают в расписание более 70 поездов дальнего следования, включая 12 поездов "Сапсан" и 59 поездов дальнего следования.
Вести.Ru 07:08
Общество

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
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Политика

Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее

По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой.
Газета.Ru 03:04
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Футбол

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «ПСЖ» Н’Гог завершил карьеру

Матч ТВ вчера в 13:11
Общество

В Киеве активисты ЛГБТ повесили флаг на меч «Родины-матери»

Известия вчера в 20:01
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Происшествия

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

По мнению Коболева, если решение отменят, то Секретариат энергетического сообщества признает Украину не выполнившей свои обязательства и заберет у оператора сертификацию.
Lenta.ru 07:00
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Музыка

У Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008»

У Димы Билана отняли победу на "Евровидении-2008" Вместо него первый приз решено присудить Ани Лорак.
Экспресс газета вчера в 12:31
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Культура

Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся немыми

Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди".
Комсомольская правда 06:45
Армия и оружие

США подготовили Javelin к отправке на Украину

Как сообщает "РИА Новости", в Транспортном командовании США указывается, что Киев получит в том числе ракеты для противотанковых комплексов Javelin.
РЕН ТВ вчера в 16:41
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
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Политика

Россия откажется от РЛС «Балхаш» в Казахстане

REGNUM 07:15
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Финансы

Официальный курс доллара снизился на 9 копеек, евро — на 18

Курс доллара понизился на 8,9 копейки, составив 69,4835 рубля (69,5725 рубля на 22 июня).
Банки.ру 07:00
Политика

Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери

Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
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Общество

Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса

В Роспотребнадзоре дали советы родителям, как обезопасить детей в период снятия ограничений. Летом дети много времени проводят на улице.
Российская газета 06:45
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

РИА Новости 03:30
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Футбол

Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» (0:4) в 23-м туре чемпионата России, сообщает журналист Вячеслав Короткин.
LiveSport.ru 07:03
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