Кадыров считает, что внесение поправок в Конституцию — это стратегическое решение Владимира Путина, которое направлено на укрепление мощи и суверенитета страны. «Я полностью поддерживаю все без исключения поправки в Конституцию России, вынесенные на голосование», — заключил глава Чечни.

Путешествия Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов. 13

Общество Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года. 527

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 937

Политика Глава ДНР распорядился частично разрешить выезд в ЛНР и Россию Глава Донецкой Народной Республики внёс поправки в указ «О введении режима повышенной готовности», исходя из которого граждане ДНР с 21 июня могут выезжать в Российскую Федерацию с целью получения гражданства РФ.

Экономика «Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников. 107

Армия и оружие Названы возможности российского боевого лазера «Пересвет» Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он рассказал о возможностях российского боевого лазера «Пересвет». 147

Транспорт РЖД возвращают на маршруты свыше 70 поездов С ростом спроса РЖД возвращают в расписание более 70 поездов дальнего следования, включая 12 поездов "Сапсан" и 59 поездов дальнего следования.

Политика Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой. 2K

Политика Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа По мнению Коболева, если решение отменят, то Секретариат энергетического сообщества признает Украину не выполнившей свои обязательства и заберет у оператора сертификацию. 12

Культура Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся немыми Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди".

Происшествия Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам. 643

Политика Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР. 10

Общество Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса В Роспотребнадзоре дали советы родителям, как обезопасить детей в период снятия ограничений. Летом дети много времени проводят на улице. 6