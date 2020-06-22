Политика
РБККадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным
Кадыров считает, что внесение поправок в Конституцию — это стратегическое решение Владимира Путина, которое направлено на укрепление мощи и суверенитета страны. «Я полностью поддерживаю все без исключения поправки в Конституцию России, вынесенные на голосование», — заключил глава Чечни.
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Рамзан Кадыров: Если мы хотим жить в процветающем государстве, то мы должны проголосовать за поправки
Чеченская Республика Сегодня03:04
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В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
По словам прокурора, господа Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.
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Ветеран передал Путину письмо и попал на видео
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Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
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Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Среди саратовцев ищут добровольцев для изучения иммунитета к COVID-19
Матвеева призвала записываться в добровольцы не только самих саратовцев, но и родителей с детьми.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:58
Экономика
Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 05:27
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Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
Общество
ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
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Матч «Шинник» — «Урал» пройдёт без зрителей
Матч 1/4 финала Кубка России между "Шинником" и "Уралом" пройдет без зрителей.
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Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
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Москва перестала быть лидером по смертности с коронавирусом
Москва перестала быть лидером по числу смертей среди пациентов с коронавирусом за сутки.
Lenta.ru 05:23
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В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
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В трех общежитиях Абакана выявили заболевших коронавирусом
Сегодня глава Абакана Алексей Лемин сообщил, что в трех общежитиях выявлены заболевшие новой коронавирусной инфекцией.
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Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении
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«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
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Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
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В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Камчатку и Приморье выбирают россияне для летнего отдыха
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В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.
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Игры
Названы преимущества новой Xbox перед PlayStation 5
В издании TechRadar назвали преимущества новой Xbox перед PlayStation 5. Авторы считают, что Series X уже представляет большую ценность, чем конкурент от Sony.
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