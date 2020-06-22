Кадыров считает, что внесение поправок в Конституцию — это стратегическое решение Владимира Путина, которое направлено на укрепление мощи и суверенитета страны. «Я полностью поддерживаю все без исключения поправки в Конституцию России, вынесенные на голосование», — заключил глава Чечни.

Политика Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 829

Общество Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии По словам прокурора, господа Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. 117

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,2K

Общество Правительство упрощает порядок предоставления госуслуг Правительство РФ упрощает порядок предоставления некоторых госуслуг в стране, заявил на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.

Политика Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин. 324

Здоровье Среди саратовцев ищут добровольцев для изучения иммунитета к COVID-19 Матвеева призвала записываться в добровольцы не только самих саратовцев, но и родителей с детьми.

Экономика Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. 1

Общество Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля. 1,4K

Общество ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны. 4

Политика Клишас объяснил поправку о президентских сроках Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. 1,9K

Здоровье В трех общежитиях Абакана выявили заболевших коронавирусом Сегодня глава Абакана Алексей Лемин сообщил, что в трех общежитиях выявлены заболевшие новой коронавирусной инфекцией. 2

Происшествия Блогер из России погибла в ДТП на Бали Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель. 2K

Политика В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times. 904

Путешествия Камчатку и Приморье выбирают россияне для летнего отдыха Владивосток, 22 июня 2020, 10:04 — REGNUM Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провёл опрос в соцсетях и выяснил, куда бы россияне хотели отправиться на летний отдых, в пределах РФ.

Футбол Локомотив — Оренбург 1:0 В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба. 1