Глава Чечни Рамзан Кадыров считает план Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, известный как "сделка века", преступлением против всего мусульманского мира.

Кадыров назвал «сделку века» преступлением против мусульманского мира

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