Политика
ТАССКадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченца в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в убийстве выходца из Чечни в Австрии спецслужбы, работающие против России. Об этом он написал на своем канале в Telegram.
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Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Коммерсантъвчера в 21:59
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Главврача барнаульской поликлиники уволили после скандала с зарплатами
Наличие конфликта интересов в учреждении признала прокуратура Главный врач детской поликлиники Барнаула № 9 Вячеслав Голдаев был уволен по решению министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.
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ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
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В РФ изобрели два новых патрона повышенного могущества для пистолетов
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В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
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В Индии задержали подозреваемого в убийстве восьми полицейских
Индийская полиция в городе Уджайне штата Мадхья-Прадеш задержала Викаса Дубея, которого обвиняют в убийстве восьми полицейских на прошлой неделе.
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За сутки в Челябинской области подтвердилось 140 случаев коронавируса
На сегодняшний день в Челябинской области зарегистрировано 8 822 ковидных случая. За минувшие сутки госпитальные базы покинули 128 человек.
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«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
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У юриста "Правозащиты Открытки" Прянишникова начался обыск Силовики пришли с обыском к юристу "Правозащиты Открытки" Алексею Прянишникову, сообщила координатор организации Валя Дехтяренко со ссылкой на его жену Надежду.
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Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
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Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде
Lenta.ru вчера в 17:58
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Вы знаете, вот то, что мы видим в Забайкалье, — это ковидный курорт условно.
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля.
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Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
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Козак заявил об увеличивающейся пропасти между Донбассом и Украиной
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что безрезультативные переговоры увеличивают пропасть между Донбассом и Украиной.
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В небольшом видеообращении, выложенном в Инстаграм, Аница Цой показала, как ее лечат, какие процедуры проводят и лекарства выписывают.
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Бондаренко назвал происходящее крючкотворством и предположил, что такая уловка применена руководством думы из-за того, что на следующем заседании будет выступать с отчетом губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
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Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
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Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
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В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
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Футбол
ЦСКА договорился о трансфере аргентинского нападающего
Московский ЦСКА близок к приобретению нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщает TyC Sports.
Газета.Ru 02:35