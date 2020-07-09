Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в убийстве выходца из Чечни в Австрии спецслужбы, работающие против России. Об этом он написал на своем канале в Telegram.

Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченца в Австрии

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