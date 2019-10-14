Зачистки ближнего круга начались в первых числах августа, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева — человека, к которому Кадыров много лет испытывал неприязненное отношение и тем не менее долго терпел.

с чего всё началось

Никакие фейки "Новой газеты" мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публикации о зачистке высокопоставленных чиновников и силовиков из его окружения являются «тясячепроцентной ложью». Ранее власти республики уже назвали ее эту информацию «фейком».

Кадыров назвал выдумками сообщения о зачистке его окружения

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