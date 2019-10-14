Политика
КоммерсантъКадыров назвал выдумками сообщения о зачистке его окружения
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публикации о зачистке высокопоставленных чиновников и силовиков из его окружения являются «тясячепроцентной ложью». Ранее власти республики уже назвали ее эту информацию «фейком».
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Никакие фейки "Новой газеты" мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас.
— Джамбулат Умаров, российский политикLenta.ru 14 октября в 18:42
с чего всё началось
В Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова: в «секретных тюрьмах» — высокопоставленные чиновники и силовики
Зачистки ближнего круга начались в первых числах августа, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева — человека, к которому Кадыров много лет испытывал неприязненное отношение и тем не менее долго терпел.Новая газета14 октября в 10:12
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В Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова: в «секретных тюрьмах» — высокопоставленные чиновники и силовики
Новая газета14 октября в 10:12
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 22:10, Вашингтон
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Общество
РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда
Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
Полит.ру вчера в 06:18
Шоу-бизнес
46-летняя Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в микротопе
На днях и Кейт Бекинсейл опубликовала в социальную сеть селфи в зеркало и продемонстрировала свою идеальную фигуру.
Wday.ru вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем
Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда 18:15
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 21:08
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения.
Известия 21:00
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Авто
Для Lada Largus сделали навесной багажник
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный навесной багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня 14 октября в 08:06
Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия 13:24
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью «ДПС»
Предыдущий официальный визит Путина в ОАЭ проходил в 2007 г. Российский президент и наследный принц Абу-Даби встречались в общей сложности десять раз.
Ведомости вчера в 07:47
Спорт
Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
ProstoProSport 16:03
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Телепрограмма 14 октября в 11:36
Общество
Путин поручил подготовить программу развития Дальнего Востока
Как отмечается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, в проекте указа особое внимание необходимо уделить ключевым целям и задачам развития ДФО с учетом "обеспечения темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по РФ, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского".
Интерфакс 14 октября в 07:00
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru вчера в 00:26
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Игры
Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры
Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.
News.ru 11:24
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Армия и оружие
The Telegraph: Россия стращает британских военных через СМС
Дислоцированные в Эстонии британские военные мужественно противостоят российской угрозе, настигающей их через соцсети и СМС.
Фонтанка.Ру 13:17
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.
РИА Новости вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник 18:33
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
РИА Новости 18:50
Наука
Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу
Люди современного типа, Homo sapiens, возникли в Африке не позднее 340 тысяч лет назад.
Naked Science 12 октября в 02:02
Политика
Трамп попросил Эрдогана «не валять дурака»
В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.
Lenta.ru 17:49
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Хоккей
Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» посетил Белый дом
Спорт БИЗНЕС Online 01:46