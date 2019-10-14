Политика
КоммерсантъКадыров назвал «выдумками» сообщения о зачистке его окружения
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публикации о зачистке высокопоставленных чиновников и силовиков из его окружения являются «тясячепроцентной ложью». Ранее власти республики уже назвали ее эту информацию «фейком».
Читать в источнике
Оценить288
Никакие фейки "Новой газеты" мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас.
— Джамбулат Умаров, российский политикLenta.ru 14 октября в 18:42
с чего всё началось
В Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова: в «секретных тюрьмах» — высокопоставленные чиновники и силовики
Зачистки ближнего круга начались в первых числах августа, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева — человека, к которому Кадыров много лет испытывал неприязненное отношение и тем не менее долго терпел.Новая газета14 октября в 10:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Кадыров возмутился публикациям о «зачистке» соратников в «секретных тюрьмах»
Московский Комсомолец15:39
В Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова: в «секретных тюрьмах» — высокопоставленные чиновники и силовики
Новая газета14 октября в 10:12
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским 6-летнего мальчика нашли алкоголь
Гаджеты
Xiaomi распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11
Правда обновление получили пользователи в Китае, а сегодня компания официально распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11.
Здоровье
Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле»
По словам врача и телеведущего Сергея Агапкина, "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы и даже в некоторых случаях рака пищевода.
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Луну
Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Экономика
Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
Политика
Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
Общество
Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Политика
Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября.
Армия и оружие
США задумались о вывозе ядерного оружия из Турции
Здоровье
Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов
Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Общество
S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения
S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
Гаджеты
Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2
Здоровье
Электронные сигареты могут признать менее вредными
У производителей всех видов электронных сигарет может появиться право писать на упаковках своей продукции о преимуществах над обычными табачными изделиями.
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
Происшествия
Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой
Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Футбол
В Москве появится новый футбольный клуб
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Космос
Российский телескоп зафиксировал термоядерный взрыв в центре Галактики
Гаджеты
Google представила новый смартфон
Компания Google представила во вторник новый смартфон Pixel 4, оснащенный датчиком движений и улучшенной камерой, новинка будет доступна 24 октября по стартовой цене 799 долларов.
Кино
Вышел новый трейлер фантастического триллера «Аванпост»
«Две эксклюзивные сцены фантастического блокбастера "Аванпост" с использованием новейшей компьютерной графики расскажут тебе больше о мире после конца света», — говорится в описании трейлера.
Недвижимость
В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей
Объем предложения на первичном рынке элитной загородной недвижимости по итогам третьего квартала 2019 года составил 555 лотов, оказавшись рекордно низким за последние шесть лет.
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
Космос
SpaceX решила запустить на орбиту 30 тысяч новых спутников
Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.
Происшествия
СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России
Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Происшествия
Устроивший стрельбу в московском метро полицейский дал показания
18 сентября прапорщик полиции Алексей Смирнов, подозреваемый в попытке получить взятку в две тысячи рублей, открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать.