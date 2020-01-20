Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу с поста руководителя республики.

с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики, и ему не поступали предложения занять другую должность. Он призвал не распространять слухи, а работать «на благо Родины».

Кадыров не намерен работать за пределами Чечни

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