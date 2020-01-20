Политика

КоммерсантъКоммерсантъКадыров не намерен работать за пределами Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики, и ему не поступали предложения занять другую должность. Он призвал не распространять слухи, а работать «на благо Родины».
Читать в источнике
Комментировать217
с чего всё началось

Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу с поста руководителя республики.
Интерфакс08:27

Подробнее о событии

Рамзан Кадыров: Моя политическая карьера связана с Чеченской Республикой

Телекомпания Грозный12:58

Рамзан Кадыров опроверг сообщения о возможном уходе с поста главы республики

Эхо Москвы12:01

Кадыров исключил для себя работу за пределами Чечни

Взгляд.ру08:30

Кадыров заявил, что ему не предлагали должностей вне республики

ТАСС08:44

Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

РИА Новости08:32

Глава Чеченской Республики наградил благодарственным письмом мэра г. Грозного

ИА Грозный-Информ10:06

Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни

Интерфакс08:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Здоровье

Китайский коронавирус распространился за пределы Ухани

Вспышка нового коронавируса распространилась за пределы Ухани в другие города Китая, предупредили китайские власти, 20 января сообщает CNBC.
Красная весна 01:41
Экономика

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
РИА Новости вчера в 00:00
Происшествия

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении наркотиков

РИА Новости 07:50
Политика

Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 08:30
Энергетика

Эксперт оценил перспективы рынка СПГ в 2020 году

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы рынка сжиженного природного газа в 2020 году.
RT на русском 09:40
Шоу-бизнес

Друг Армена Джигарханяна рассказал о его самочувствии

OAnews 12:30
Авто

Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет

Letnews.ru вчера в 08:27
Общество

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Газета.Ru 11:50
Футбол

«Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа», Смолов не реализовал пенальти

«Локомотив» в контрольном матче на сборе в Испании сыграл вничью со «Стяуа» со счетом 3:3. Голы в составе москвичей забили Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.
Спорт-Экспресс 12:25
Общество

Ozon уволит несколько сотен курьеров

Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал к концу 2020 года изменения в штате курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен сотрудников.
iReactor 02:18
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Газета.Ru 04:10
Общество

Лоукостер Wizz Air запускает из Пулково четыре новых рейса

Бюджетная европейская авиакомпания Wizz Air запускает новые рейсы из петербургского аэропорта Пулково.
Мойка78 07:25
Экономика

Европейская страна оказалась на грани торговой войны с США

Чехия оказалась на грани торговой войны с США из-за возможного введения налога для интернет-компаний.
Lenta.ru 12:43
Армия и оружие

Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США

Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Российская газета 17 января в 01:55
Армия и оружие

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Газета.Ru 11:22
Общество

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых.
RT на русском 05:54
Политика

Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии в Берлине

Президент Турции Тайп Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули конференцию по Ливии, которая проходит в Берлине.
Газета.Ru вчера в 13:28
Экономика

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Коммерсантъ 12:30
Политика

Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе

Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 02:52
Общество

Рэпера Гуфа задержали из-за дебоша в самолете

Российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби.
Lenta.ru 11:10
Здоровье

Умер один из семи членов тяжелобольной семьи из статьи «Ленты.ру»

Страдавший редким генетическим заболеванием житель Нижегородской области Михаил Воронцов, дядя 12-летнего Вани Лобанова, о семье которого, больной патологией Фабри, писала «Лента.ру», скончался на 52-м году жизни во время процедуры диализа.
Lenta.ru 12:40
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".
РИА Новости 10:13
Космос

Обнаружен изменяющий представления о Вселенной объект

Lenta.ru 07:59
Экономика

«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера

В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 13:24
Общество

Суд в Кувейте смягчил наказание россиянке за растрату

Апелляционный суд Кувейта пересмотрел приговор россиянке Марии Лазаревой и приговорил ее к семи годам тюрьмы по обвинениям в растрате средств.
РБК 11:55
Здоровье

Вода помогает в борьбе с лишним весом

Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
Live24 18 января в 01:16
Авто

Пикап Hyundai Santa Cruz может получить новый двигатель

Пикап Hyundai Santa Cruz может получить новый двигатель, предназначенный для приведения в действие тяжёлых конструкций.
Актуальные Новости вчера в 00:34
Происшествия

В прокуратуре назвали причину массового отравления жителей Кизляра

Российская газета вчера в 09:49
Общество

Китай запретит одноразовый пластик

До конца текущего года в Китае будет запрещено производство и продажа одноразовых изделий из пластика, сообщает агентства Синьхуа со ссылкой на Национальную комиссию по развитию и реформам (NDRC) и минэкологии Китая.
Sfera.fm 06:31
Здоровье

Доктор Мясников дал советы для профилактики и лечения рака

Александр Мясников, главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы назвал поделился своим опытом и сообщил важные правила для своевременной диагностики и лечения рака.
ToDay News Ufa вчера в 22:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное