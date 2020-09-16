Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что помывшие обувь в источнике при православном храме в Калининграде молодые люди не были чеченцами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.В источнике
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Кадыров прокомментировал видео с «помывкой» обуви в православном источнике
Московский Комсомолец19:07