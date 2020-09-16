Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что помывшие обувь в источнике при православном храме в Калининграде молодые люди не были чеченцами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.В источнике
Подробнее о событии
Русский Запад

Кадыров о мытье обуви в Калининграде: они не чеченцы!

Русский Запад02:45
Lenta.ru

Кадыров отказался признать мывших обувь в православном источнике чеченцами

Lenta.ru18:51
Клопс

«Ребята вовсе не чеченцы»: Кадыров — о мывших обувь в калининградской часовне

Клопс01:21
Московский Комсомолец

Кадыров прокомментировал видео с «помывкой» обуви в православном источнике

Московский Комсомолец19:07
Znak.com

Кадыров прокомментировал видео с мытьем ног в православном источнике

Znak.com18:46
Фонтанка.Ру

«Нелюдь без религии и национальности». Кадыров заявил, что обувь в святом источнике мыли не чеченцы

Фонтанка.Ру18:15
Каскад

Кадыров прокомментировал мытье обуви в калининградской часовне

Каскад02:09

Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 12:29
269

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
422

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости19:22
2,7K

Делегация Индии покинула встречу совбеза ШОС из-за действий Пакистана

Индийская делегация покинула онлайн-встречу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организованной российской стороной, после того, как Пакистан использовал во время выступления своего представителя в качестве фона карту, включающую в Пакистан территории, которые Индия считает своими, 16 сентября передает МИД Индии на своем сайте.
ИА Красная Весна02:07

Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

Номинальные траты на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург могут сократиться с 1,7 до 1,4 трлн руб. за счет того, что в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) войдет не вся ВСМ, а только 630 км от нее, без дорогостоящих подходов к столицам.
Коммерсантъ18:05
1

Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море

По сообщению Национального центра управления обороной РФ, фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» приступил к слежению за действиями эсминца «Франклин Рузвельт» Военно-морских сил Соединенных Штатов, который зашел во вторник в акваторию Черного моря.
Военное дело23:29
14