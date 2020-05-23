Общество

ИзвестияИзвестияКадыров обратился к мусульманам по случаю Ураза-байрама

Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 23 мая, поздравил российских мусульман с окончанием священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ураза-байрам. Он записал видеообращение на чеченском языке, которое опубликовал в своем Telegram-канале, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать591

Подробнее о событии

Кадыров обратился к мусульманам после сообщений о заражении COVID-19

РБК14:39

Кадыров накануне Ураза-байрама попросил у Аллаха сил для победы над коронавирусом

ТАСС15:55

Кадыров опубликовал видеообращение

Газета.Ru15:35

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне сообщений о совей болезни поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Эхо Москвы19:05

Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

Интерфакс14:16

Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение

РИА Новости13:50

Кадыров назвал коронавирус коварным злом

Sport24.ru13:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:58, Ашберн
Общество

Летом в Москве ожидается экстремальная жара

RT на русском 21:33
31
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
2,1K
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобы Пригожина

Взгляд.ру 12:15
60
Футбол

Премьер-министр Испании: «Ла Лига возобновится 8 июня»

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что сезон Ла Лиги, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 8 июня.
Sports.ru 08:36
Политика

Захарова раскритиковала позицию Трампа по Договору по открытому небу

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты сообщали, что у них большое количество претензий к Российской Федерации и ДОН, а каждые шесть месяцев они находили этому новые причины.
ПолитРоссия 22:12
43
Здоровье

Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России

Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия 15:39
532
Общество

Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу

Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.
Lenta.ru 20:31
160
Общество

Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион

Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 22:16
13
Происшествия

Бывший заложник рассказал, как «заболтал» захватчика банка в Москве

Федор Пименов, оказавшийся в заложниках во время захвата заложников в одном из московских отделений Альфа-банка, рассказал в беседе с RT, как ему удалось втереться в доверие к захватчику.
РИА Новости 17:50
8
Шоу-бизнес

Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»

Территория новостей 09:15
2
Армия и оружие

«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими

Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru вчера в 10:55
130
Происшествия

Взрыв произошел возле офиса Виктора Медведчука в Киеве

Политика Сегодня 07:55
90
Политика

ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости 16:30
548
Космос

Почему слабеет Солнце и стоит ли этого бояться: мнение ученых

В солнечном же минимуме ультрафиолетовое излучение звезды уменьшается, но прежде всего данное явление поражает стратосферу и большие высоты.
Популярная механика вчера в 00:13
Гаджеты

Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями

Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями.
ВладТайм 04:10
2
Гаджеты

В РФ рекордно подешевел 43-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S

Сайт интересных новостей 21 мая в 19:59
28
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
1K
Общество

Депутат Пушкина рассказала о нетипичном симптоме коронавируса

Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала, что нервозность может быть нетипичным симптомом коронавирусной инфекции, сообщает телеканал НТВ.
Аргументы и Факты 20:35
5
Путешествия

Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции

Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
РИА Новости 20:46
8
Происшествия

Аппараты ИВЛ «Авента-М» протестировали в аварийных условиях

АО "КРЭТ" (входит в госкорпорацию "Ростех") после пожаров в больницах Москвы и Петербурга провел дополнительные испытания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) марки "Авента-М", в том числе проверена их работа в аварийных режимах.
ТАСС 07:40
58
Здоровье

В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

Всего на материковой части КНР известно о 82 971 подтверждённом случае заражения новым типом коронавируса, 78 258 человек выписаны из больниц, 4634 скончались.
Life.ru вчера в 21:34
16
Общество

Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка

Газета.Ru 20:45
2
Единоборства

Макгрегор назвал лучшего бойца в истории

Ирландец Конор Макгрегор выбрал лучшего бойца в истории.
Матч ТВ 11:25
Шоу-бизнес

Выглядящая на 20 лет бабушка показала лицо вблизи и удивила подписчиков

Lenta.ru вчера в 09:15
Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
474
Политика

WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
159
Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
16
Спорт

Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки

В 2017 году Шмидт, по мнению издания Busted Coverage, была признана самой сексуальной спортсменкой в мире.
Discover24 03:21
Общество

Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини

Известия 19:39
64
Гаджеты

Начались продажи видеокарт Matrox D-Series D1480 для видеостен

Компания Matrox сообщила о начале продаж видеокарт D-Series D1480, специально созданных для видеостен.
iXBT.com 12:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное