Общество
ИзвестияКадыров обратился к мусульманам по случаю Ураза-байрама
Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 23 мая, поздравил российских мусульман с окончанием священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ураза-байрам. Он записал видеообращение на чеченском языке, которое опубликовал в своем Telegram-канале, передает «РИА Новости».
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Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
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Начались продажи видеокарт Matrox D-Series D1480 для видеостен
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