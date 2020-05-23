Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 23 мая, поздравил российских мусульман с окончанием священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ураза-байрам. Он записал видеообращение на чеченском языке, которое опубликовал в своем Telegram-канале, передает «РИА Новости».

Кадыров обратился к мусульманам по случаю Ураза-байрама

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