Коронавирус
ВедомостиКадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
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с чего всё началось
«Пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой Народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Южный Федеральный12:55
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Кадыров извинился после обвинений «Новой газеты» в травле чеченского народа
Московский Комсомолец13:43
Рамзан Кадыров: «Эхо Москвы» и «Новая газета» несут одинаковую чушь против чеченского народа
Чеченская Республика Сегодня13:36
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Госпитализирована певица Татьяна Буланова
Вести Татарстан вчера в 09:25
Общество
Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
Армия и оружие
Военные США используют российские Панцири в Ираке от ракет Ирана
Недвижимость.RU 07:57
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru 07:18
Экономика
Приток иностранных инвестиций в Россию остановился
Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого года наблюдался приток — $6,8 млрд.
РБК 11:32
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Определено место строительства инфекционного центра в Саратове
Определено место нахождения больницы - это Петровский тракт, район выезда с Елшанки. Люди смогут поступать на лечение, не заезжая в город.
Взгляд-инфо 12:24
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Хоккей
Российский форвард «Ванкувера» возвращается на родину
Николай Голдобин подтвердил, что покидает клуб НХЛ и проведет ближайшие два сезона в КХЛ.
Радио Зенит вчера в 09:18
Здоровье
Алексей Островский уволил главврача Вяземской ЦРБ
Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил главного врача Вяземской ЦРБ «за низкую эффективность при исполнении должностных обязанностей».
О чем говорит Смоленск 10:47
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 11:26
Общество
Каршеринг временно приостановил работу в Петербурге
"По 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:43
Общество
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 10 тысяч человек
В штате Нью-Йорк за последние сутки от коронавируса скончался 671 человек, таким образом, общее число жертв пандемии здесь достигло 10056 человек.
Российская газета 13:35
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян разочаровала фанатов, показав свое подростковое фото
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свое подростковое фото и огорчила фанатов изменившейся с тех пор внешностью.
РЕН ТВ 10:54
Политика
Собянин провел встречу с делегацией медэкспертов из Китая
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с делегацией медицинских экспертов из китайской провинции Хэйлунцзян, в состав которой специалисты, имеющие большой опыт работы в условиях эпидемии.
Московский Комсомолец 12:53
Происшествия
На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом
На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:20
Общество
Голикова призвала регионы подготовить коечный фонд
Регионы РФ на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом, нужно подготовить систему здравоохранения и коечный фонд, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:02
Гаджеты
Meizu и Audi выпустят ограниченную версию смартфона Meizu 17
В сети опубликован рекламный постер специальной версии нового смартфона Meizu 17 – совместного проекта китайского производителя электронных гаджетов и автомобильного бренда Audi.
Goroday.ru 09:44
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Общество
Уткин назвал Соловьёва «обезьяной»
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал критику в свой адрес от телеведущего Владимира Соловьёва.
Pravda.Ru 05:57
Общество
Глава Удмуртии постановил ограничить въезд и выезд в городах региона
Во избежание распространения коронавирусной инфекции в городах Удмуртии ограничат въезд и выезд.
ИА Удмуртия 11:25
Киберспорт
Riot Games рассказала о системе борьбы с читерами в шутере Valorant
Объявлено, что одновременно с шутером поставляется драйвер для борьбы с читерами. Riot Games использует собственную систему защиты Vanguard.
3DNews 13:44
Шоу-бизнес
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Отечественный артист Филипп Киркоров распродает 300 тысяч единиц своей одежды, а также 3 тысячи пар обуви из своего личного гардероба.
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Псковский губернатор объяснил, почему ужесточены карантинные меры
Сегодня, 13 апреля, в Псковской области серьезно усилены ограничения для борьбы с распространением коронавируса, и губернатор Михаил Ведерников объяснил, почему пришлось пойти на такой шаг.
Московский Комсомолец Псков 13:08