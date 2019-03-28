с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».

Общество Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности. 4K

Энергетика Сделку по нефти сочли провалом России По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель. 411

Экономика Приток иностранных инвестиций в Россию остановился Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого года наблюдался приток — $6,8 млрд. 73

Экономика КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости". 800

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 1,1K

Общество Определено место строительства инфекционного центра в Саратове Определено место нахождения больницы - это Петровский тракт, район выезда с Елшанки. Люди смогут поступать на лечение, не заезжая в город. 5

Хоккей Российский форвард «Ванкувера» возвращается на родину Николай Голдобин подтвердил, что покидает клуб НХЛ и проведет ближайшие два сезона в КХЛ.

Здоровье Алексей Островский уволил главврача Вяземской ЦРБ Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил главного врача Вяземской ЦРБ «за низкую эффективность при исполнении должностных обязанностей». 4

Транспорт РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования «В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении. 133

Общество Каршеринг временно приостановил работу в Петербурге "По 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)", - говорится в сообщении. 2

Шоу-бизнес Ким Кардашьян разочаровала фанатов, показав свое подростковое фото Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свое подростковое фото и огорчила фанатов изменившейся с тех пор внешностью.

Политика Собянин провел встречу с делегацией медэкспертов из Китая Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с делегацией медицинских экспертов из китайской провинции Хэйлунцзян, в состав которой специалисты, имеющие большой опыт работы в условиях эпидемии.

Общество Голикова призвала регионы подготовить коечный фонд Регионы РФ на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом, нужно подготовить систему здравоохранения и коечный фонд, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 45

Гаджеты Meizu и Audi выпустят ограниченную версию смартфона Meizu 17 В сети опубликован рекламный постер специальной версии нового смартфона Meizu 17 – совместного проекта китайского производителя электронных гаджетов и автомобильного бренда Audi.

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,1K

Общество Уткин назвал Соловьёва «обезьяной» Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал критику в свой адрес от телеведущего Владимира Соловьёва. 1,4K

Киберспорт Riot Games рассказала о системе борьбы с читерами в шутере Valorant Объявлено, что одновременно с шутером поставляется драйвер для борьбы с читерами. Riot Games использует собственную систему защиты Vanguard.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров решил распродать свой гардероб Отечественный артист Филипп Киркоров распродает 300 тысяч единиц своей одежды, а также 3 тысячи пар обуви из своего личного гардероба. 14