Политика
ИА Красная ВеснаКадыров обвинил Госдеп США в лицемерии
Глава Чечни пригласил американских чиновников в республику, чтобы они могли убедиться его в народной поддержке. Кроме этого, Кадыров обвинил США в лицемерии.
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Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа. И именно это демонстрирует ваше истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов.
— Рамзан Кадыров, российский политикSM News 12:56
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«Мерзкие, откровенно низкие методы»: Кадыров разгневан включением жены и детей в «черный список» США
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)13:01
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Футбол
Сергей Юран: Еще раз заявляю, что «Химки» в РПЛ
Рулевой «Химок» Сергей Юран в очередной раз прокомментировал информацию о том, что подмосковный клуб не выступит РПЛ.
Bookmaker-ratings.ru 13:55
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
РБК 08:48
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики со стороны властей края
Мэр Анапы Юрий Поляков подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении администрации Краснодарского края.
РБК 13:56
Космос
Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию
Американское Министерство обороны уже подписало контракт с компанией Sierra Nevada Corporation, в котором прописаны условия модернизации грузового модуля Shooting Star под экспериментальную космическую станцию.
Evo-rus.com вчера в 02:16
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Общество
Мишустин уволил арестованную за хищения замглавы Минобрнауки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич, которую арестовали по делу о хищении 50 млн рублей.
НТВ 05:29
Политика
В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому, выразил надежду на выполнение Киевом Минских соглашений.
Наша версия 10:20
Политика
Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
News.ru 14:04
Общество
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
Футбол
Медведев: Без ошибок арбитров «Спартак» был бы в зоне вылета
Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков.
Нева Спорт 12:55
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ вчера в 08:15
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности семи иностранных неправительственных организаций", - приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 13:31
Футбол
«Сельта» не станет выкупать права на форварда «Локомотива» Смолова
Виго, Испания, 20 июля 2020, 21:47 — REGNUM Нападающий «Сельты» российский нападающий Федор Смолов не останется в чемпионате Испании по окончанию арендного соглашения с командой из «Виго», информирует портал EFE.
REGNUM 14:47
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Авто
Представили кроссовер BMW X1 третьего поколения
Компактный кроссовер BMW X1 в прошлом году получил небольшое обновление и многие поклонники марки продолжают ожидать смены поколений.
Car.ru 00:55
Политика
National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России
Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК вчера в 03:10
Политика
Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США
Внесение в черный список означает запрет на въезд в США. Ранее Кадыров уже был внесен в санкционный список минфина США.
РИА Новости 15:10
Финансы
Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро
Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти.
Интерфакс 13:06
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Футбол
«Эвертон» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:1 проиграл «Эвертону».
Чемпионат 14:56
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
Общество
Оценены шансы заразиться коронавирусом на пляже
Lenta.ru 10:23
Происшествия
В Лыткарино нашли тело младенца в Москве-реке
"20 июля в реке Москва около гидротехнического шлюза в Лыткарино Люберецкого городского округа обнаружено тело новорожденного младенца женского пола с гнилостными изменениями", - сообщили в ГСУ.
ТАСС 14:17