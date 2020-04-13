Коронавирус
РИА НовостиКадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
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Рамзан Кадыров: «Эхо Москвы» и «Новая газета» несут одинаковую чушь против чеченского народа
Чеченская Республика Сегодня13:36
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При плановом тестировании персонала Курской АЭС тест, взятый у трех сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз CoVID-19.
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РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
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Президент России Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
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Газета.Ru 16:33
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Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
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Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
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В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
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Экс-глава РАО Федотов признал вину в многомиллионном мошенничестве
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Пресненский суд Москвы уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, его матери и других фигурантов.
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Стало известно, каким будет новый iPhone 12
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За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
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Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
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Врач объяснил интерес Запада к российским аппаратам ИВЛ
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Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
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В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
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Документ, как сообщает в понедельник, 13 апреля 2020 года, пресс-служба правительства будет определять и форму, и порядок получения подтверждающего документа.
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В рамках проекта "Искусство онлайн" в кинотеатре Окко фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по залам Третьяковской галереи.
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