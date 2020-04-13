Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКадыров обвинил «Новую газету» в травле

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
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Кадыров обвинил «Новую газету» в травле

РИА Новости14:21

Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» и «Эхо Москвы», и снова оскорбил издания

Znak.com13:42

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Ведомости13:12

Кадыров упрекнул ФСБ в бездействии из-за «травли» со стороны «Новой»

РБК12:52

Кадыров извинился через два часа после жалобы на «Газпром» и ФСБ

Lenta.ru13:50

Рамзан Кадыров: «Эхо Москвы» и «Новая газета» несут одинаковую чушь против чеченского народа

Чеченская Республика Сегодня13:36

Рамзан Кадыров из-за публикации о борьбе в Чечне с коронавирусом выступил с угрозами в адрес «Новой газеты»

Эхо Москвы15:01
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Происшествия

Вблизи Чернобыльской АЭС заметили верховые пожары

РИА Новости 16:05
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Наука

Японские ученые нашли блокирующее размножение коронавируса лекарство

МИР 24 14:37
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Общество

Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
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Происшествия

Российским школьникам во время видеоурока включили порно

Lenta.ru 15:45
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Общество

У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус

Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции.
Ведомости 16:22
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Экономика

Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
РБК 11:32
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Общество

У трех сотрудников Курской АЭС подозревают коронавирус

При плановом тестировании персонала Курской АЭС тест, взятый у трех сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз CoVID-19.
ТАКТ-Новости 14:20
Политика

Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу

Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу.
Российская газета 14:38
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Транспорт

РЖД отменят 32 поезда дальнего следования

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
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Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
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Политика

Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране

Президент России Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости 08:53
Энергетика

Shell отказался завершать сделку по созданию СП с «Газпром нефтью»

Британско-нидерландский концерн Shell отказался доводить до конца соглашение с компанией "Газпром нефть" и не будет создавать совместное предприятие на базе "Меретояханефтегаз", говорится на сайте российской компании.
Газета.Ru 16:33
1
Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
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Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Что происходит 15:18
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Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
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Происшествия

Экс-глава РАО Федотов признал вину в многомиллионном мошенничестве

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Пресненский суд Москвы уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, его матери и других фигурантов.
Коммерсантъ 12:24
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Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
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Гаджеты

Стало известно, каким будет новый iPhone 12

Российская газета 08:57
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Кино

В «Фантастических тварях 3» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»

Если герои из книг Джоан Роулинг действительно появятся в третьей части "Фантастических тварей", это привлечет к ней фанатов историй про мальчика, который выжил, даже если первые две они не смотрели.
РИА Новости 16:25
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Происшествия

Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке

За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
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Политика

Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
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Здоровье

Врач объяснил интерес Запада к российским аппаратам ИВЛ

Врач-инфекционист Георгий Викулов объяснил в интервью изданию NationNews, почему российские аппараты ИВЛ оказались эффективнее зарубежных аналогов.
Петербургский дневник 10:37
Общество

Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+

Президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:51
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Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о своей зарубежной недвижимости

Иосиф Пригожин рассказал, что у него есть дача в Швейцарии. Но стоит она, по словам продюсера, дешевле, чем «сарай на Рублёвке».
News.ru 00:35
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Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
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Общество

Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41
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Здоровье

В Липецкой области снизилась заболеваемость гриппом

В Липецкой области отмечается сезонный неэпидемический уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями.
ГТРК Липецк 11:30
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Здоровье

В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому

В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
RT на русском 14:46
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Общество

Власти Калининградской области сообщили, как долго не введут пропуска

Документ, как сообщает в понедельник, 13 апреля 2020 года, пресс-служба правительства будет определять и форму, и порядок получения подтверждающего документа.
Русский Запад 15:51
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Культура

Онлайн-экскурсию по Третьяковке проведёт Сергей Шнуров

В рамках проекта "Искусство онлайн" в кинотеатре Окко фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по залам Третьяковской галереи.
Live24 02:38
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