Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКадыров обвинил «Новую газету» в травле

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
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Кадыров извинился через два часа после жалобы на «Газпром» и ФСБ

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Рамзан Кадыров: «Эхо Москвы» и «Новая газета» несут одинаковую чушь против чеченского народа

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Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» и «Эхо Москвы», и снова оскорбил издания

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Рамзан Кадыров назвал «нелюдями» журналистов «Новой газеты» после публикации о борьбе с коронавирусом в Чечне

Эхо Москвы17:01
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 18:28, Ашберн
Политика

Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране

В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
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Больная раком Анастасия Заворотнюк тоже решила выразить пожелания Навке по случаю юбилея.
Слово и Дело 13:45
Общество

У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус

В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
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Политика

Президент Чехии прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан осудил снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
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Экономика

Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
РБК 11:32
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Общество

В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 17:29
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Армия и оружие

В Ливии войска Фаиза Сарраджа отбили город у Хафтара

Войска Сарраджа отбили этот город у Ливийской национальной армии, возглавляемой Халифой Хафтаром.
REGNUM 09:48
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Происшествия

Власти Украины рассказали о ситуации с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС

4 апреля стало известно о лесном пожаре на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
Известия 17:05
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Армия и оружие

Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»

Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Российская газета 04:16
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Общество

Во Франции продлили режим самоизоляции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.
Вести.Ru 15:11
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
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Кино

Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в «Фантастических тварях 3»

Персонажи из книги «Гарри Поттер» Джоан Роулинг появятся в фильме «Фантастические твари 3». Речь идет о Хагриде и юном Волан-де-Морте.
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Общество

Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом

В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
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Авто

Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей

Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
Лезги газет 11 апреля в 23:13
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Общество

Соловьев оценил слова Лукашенко о COVID-19 в Белоруссии

Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в стране нет умерших от коронавируса — все 26 погибших скончались от сопутствующих заболеваний.
Рамблер 16:32
Здоровье

В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения масок

Использование масок при игнорировании других мер профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 повышает риск заражения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 01:22
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Авто

Nissan собирается сократить годовое производство на 1 млн автомобилей

Автоновости дня 12:10
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Политика

ЦИК опубликовал буклет с разъяснениями всех изменений в конституции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России опубликовала на своем сайте информационный буклет "Поправки к конституции: почему это важно", в котором объясняются все выносимые на общероссийское голосование изменения в основном законе.
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Общество

Ассанж в посольстве Эквадора успел стать отцом двоих детей

Невеста основателя интернет-портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала суд выпустить его из тюрьмы под залог.
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Футбол

Адурис завершит карьеру после финала Кубка Испании

Нападающий "Атлетика" Бильбао Ариц Адурис завершит карьеру игрока по окончании нынешнего сезона, но только после финала Кубка Испании.
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Общество

Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
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Киберспорт

Фанатов World of Warcraft возмутило добавление в игру чернокожих эльфов

Пользователи смогут сделать эльфов крови темнокожими: по мнению фанатов, это противоречит вселенной MMORPG.
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В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
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Малафеев: Петржела искал возможности убрать меня из ворот «Зенита»

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что экс-тренер команды Властимил Петржела не доверял ему место первого номера.
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Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска

С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте.
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Защита Арашуковых решила добиваться суда присяжных

Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора.
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Общество

В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы

Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
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Авто

В США обнаружили секретный склад с 300 редкими авто

В Америке найден секретный склад с 300 редкими автомобилями, которыми сейчас занимаются специалисты компании AMMO NYC, специализирующейся на услугах детейлинга.
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Третий цифровой фестиваль Steam пройдёт в июне

Организатор The Game Awards Джефф Кили объявил третий фестиваль игр — он пройдёт с 9 по 14 июня, примерно в одно время с отменённой E3 2020.
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Попова назвала долю бессимптомных носителей коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за прошедшие сутки в России зарегистрировали 1040 зараженных коронавирусом без клинических симптомов.
РБК 13:12
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