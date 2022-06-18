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Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии общей позиции по Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в отсутствии позиции на фоне происходящих событий на Украине.
РБК
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
РБК
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
РИА Новости
По словам Кадырова, Россия спасла Казахстан, Белоруссию и сыграла ключевую роль в разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Lenta.ru

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