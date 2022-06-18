РБККадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии общей позиции по УкраинеГлава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в отсутствии позиции на фоне происходящих событий на Украине.РБКРоссия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.РИА НовостиПо словам Кадырова, Россия спасла Казахстан, Белоруссию и сыграла ключевую роль в разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном.Lenta.ruЧеченский лидер заверил, что сегодня-завтра в Донбассе российские войска покажут хорошие результаты.Телеканал 360°Читать далееСвернутьРБКРБКРБКЦарьградРосбалтPravda.RuАпралГазета.RuВечерняя МоскваКавказский узелАктуальные НовостиHandyNewsREGNUMDixiNewsПрофильТелеканал 360°Подробнее о событииКадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии позиции по УкраинеМосковский Комсомолецвчера в 11:52Кадыров обвинил страны-участницы ОДКБ в отсутствии позиции по событиям на УкраинеГазета.Ruвчера в 13:34Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии общей позиции по УкраинеРБКвчера в 11:56Кадыров упрекнул лидеров ОДКБ в отсутствии помощи России из-за опасения санкцийКоммерсантъвчера в 12:50Кадыров обвинил глав стран ОДКБ в отсутствии позиции по УкраинеОбщественная служба новостейвчера в 11:32Глава Чечни Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии общей позиции по УкраинеРИА Новостивчера в 11:17Глава Чечни Кадыров обвинил лидеров ОДКБ в бездействии на фоне событий на УкраинеLenta.ruвчера в 10:08Показать ещёОценить8KПоделиться