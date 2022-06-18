Будьте в Плюсе

Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии общей позиции по Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в отсутствии позиции на фоне происходящих событий на Украине.
РБК
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
РИА Новости
По словам Кадырова, Россия спасла Казахстан, Белоруссию и сыграла ключевую роль в разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Lenta.ru
Чеченский лидер заверил, что сегодня-завтра в Донбассе российские войска покажут хорошие результаты.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии позиции по Украине
Московский Комсомолецвчера в 11:52
Кадыров обвинил страны-участницы ОДКБ в отсутствии позиции по событиям на Украине
Газета.Ruвчера в 13:34
Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии общей позиции по Украине
РБКвчера в 11:56
Кадыров упрекнул лидеров ОДКБ в отсутствии помощи России из-за опасения санкций
Коммерсантъвчера в 12:50
Кадыров обвинил глав стран ОДКБ в отсутствии позиции по Украине
Общественная служба новостейвчера в 11:32
Глава Чечни Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии общей позиции по Украине
РИА Новостивчера в 11:17
Глава Чечни Кадыров обвинил лидеров ОДКБ в бездействии на фоне событий на Украине
Lenta.ruвчера в 10:08

Интересное

Отказавшийся обслуживать военных автосервис в Крыму построен незаконно и будет снесен

Автосервис в Красногвардейском районе Крыма, где отказались обслуживать автомобиль российских военных, построен незаконно и будет снесен.
Lenta.ru00:44

Генсек НАТО Столтенберг: участники саммита альянса назовут Россию угрозой безопасности

На предстоящем саммите НАТО Россию объявят угрозой миру и стабильности, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью таблоиду Bild am Sonntag.
РИА Новости02:18

Шольц поддержал политику Меркель в отношении России

Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил политику своего предшественника, Ангелы Меркель, касательно отношения к России.
Газета.Ru03:19

Глава ФАС считает парадоксальным рост цен на авиакеросин при снижении спроса

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский сообщил, что стоимость авиакеросина растет, несмотря на снижение спроса.
Коммерсантъ21:29

Глава Луганской ОВА Гайдай заявил, что мирные жители отказались выходить с «Азота»

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил об отказе мирных жителей Северодонецка покидать помещения химического комбината «Азот».
Lenta.ru01:59

Новый пикап ВАЗ-1111 «Ока» 2022-2023 года представили на первых фоторендерах

Первые реалистичные фоторендеры и видеорендеры пикапа ВАЗ-1111 «Ока» 2022-2023 модельного года появились в сети.
Tver-portal.ru21:05

Косачев обвинил Литву в нарушении обязательств после решения по транзиту

Запрет Литвы на транзит в Калининградскую область с остальной территории России подсанкционных товаров нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства ЕС.
РБКвчера в 16:54

Глава Чечни Кадыров заявил о больших потерях среди воюющих на Украине иностранных боевиков

Иностранные наемники на Украине несут большие потери, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
РИА Новости01:58

Максим Галкин отметил свое 46-летие

В честь своего дня рождения, которое прошло 18 июня, Максим Галкин опубликовал фотографию своей семьи.
Центральная Служба Новостей01:48

Президент Молдавии Санду подписала закон о запрете российских новостных программ

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России, заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу в эфире онлайн-проекта Rezoomat на интернет-канале Rlive.
РИА Новости03:14