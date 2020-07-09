Политика
Газета.RuКадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к убийству в Австрии чеченского блогера Анзора причастны иностранные спецслужбы. По словам главы республики, жертвами враждебных РФ спецслужб становятся "зарабатывающие на идее псевдопатриотизма" блогеры.
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Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Коммерсантъвчера в 21:59
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Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошло «не в самой корректной форме».
РБК 05:19
Экономика
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Общество
В офисе «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
Ранее в четверг адвокат Михаил Бирюков сообщил об обысках по делу ЮКОСа в квартире московского депутата Юлии Галяминой, а также у членов "Открытой России" - организации, основанной экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.
РИА Новости 05:28
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости вчера в 15:55
Общество
С 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах
Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.
RT на русском 05:40
Технологии
В Роскосмосе создали устройство экстренной связи без мобильной сети
РЕН ТВ вчера в 20:22
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
Политика
Глава МО Сербии назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну
Беспорядки в Сербии являются попыткой начать гражданскую войну и захватить власть, заявил министр обороны страны Александр Вулин.
RT на русском 04:23
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Кино
Создатели «Мстителей» рассказали, какого супергероя не хватало в фильме
ГЛАС.RU вчера в 04:05
Спорт
Губерниев и Соловьев предполагают, что Родченкова уже нет в живых
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и известный телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев LIVE» предположили, что бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова уже нет в живых.
Sport24.ru вчера в 21:57
Общество
В РСТ допустили возобновление международного авиасообщения в августе
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе.
RT на русском 04:22
Общество
В Москве и Петербурге полицейским подняли зарплату
В Москве и Петербурге с 1 июля увеличится зарплата полицейских, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 05:51
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
RT на русском вчера в 15:49
Космос
Астрономы нашли новые доводы против существования «девятой планеты»
Возможно, новые наблюдения помогут найти если не «девятую планету», то хотя бы недостающие транснептуновые объекты.
Naked Science 02:36
Гаджеты
Intel представила интерфейс Thunderbolt 4 с поддержкой 8K-дисплеев
Первыми процессорами с поддержкой нового интерфейса, станут мобильные чипы Intel семейства Tiger Lake, которые, как ожидается, появятся в конце этого года.
MobiDevices 05:02
Космос
К Земле стремительно летит комета Neowise
Территория новостей вчера в 09:10
Здоровье
Алтайский край «откатят» на первый этап борьбы с коронавирусом
Эпидситуация заставляет руководство Алтайского края принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
Алтапресс 04:46
Кино
В Петербурге стартовали съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия»
Съемки новых эпизодов захватывающего детективного сериала «Тайны следствия» начались в Санкт-Петербурге.
Live24 вчера в 04:58
Происшествия
В регионе коронавирусом заболели ещё два школьника
В Калининградской области за сутки выявили 14 случаев COVID-19.
Клопс 04:21
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Австрийский журналист немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Нимерволь заявил, что немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель вернется в "Ред Булл".
Газета.Ru 03:47
Общество
В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) почти каждый день фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что говорит об усилении пандемии на глобальном уровне.
Известия 05:05
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Происшествия
Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга
Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17
Общество
В США впервые более чем за 15 лет решили возобновить смертную казнь
Министерство юстиции США впервые более чем за 15 лет приведет в исполнение смертные приговоры осужденным на федеральном уровне, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Daily Storm 02:02
Происшествия
В Башкирии отклонили четыре ходатайства о помиловании осужденных
Уфа, 9 июля 2020, 10:16 — REGNUM Четыре ходатайства о помиловании осужденных не поддержали в Башкирии.
REGNUM 03:16
Шоу-бизнес
После объявления о разводе Гарик Харламов отдыхает в караоке до 4 утра
Гарик Харламов вместе с коллегами был замечен в одном из караоке-баров столицы. Друзья отмечали окончание съёмок и заодно развод юмориста.
Территория новостей 03:25
Общество
В Москве с 13 июля возобновят работу парки и организации досуга
В Москве с 13 июля смогут возобновить работу парки культуры и отдыха, культурные центры и организации досугового типа.
RT на русском 05:49