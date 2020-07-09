Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к убийству в Австрии чеченского блогера Анзора причастны иностранные спецслужбы. По словам главы республики, жертвами враждебных РФ спецслужб становятся "зарабатывающие на идее псевдопатриотизма" блогеры.

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

Общество Сергей Собянин: Пандемия коронавируса продолжает отступать Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что в городе не произошло новых вспышек заболеваемости коронавирусом после нескольких этапов снятия ограничений. 1

Общество Режим ограничений в Красноярском крае продлили до 9 августа Режим ограничений в Красноярском крае продлен до 9 августа. Такое решение принял губернатор в связи с угрозой распространения коронавируса. 68

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 102

Кино Создатель «Эйфории» тайно снял Зендаю в новом фильме В США завершилось производство нового фильма создателя "Эйфории" Сэма Левинсона под названием "Малкольм и Мари" (Malcolm Marie).

Здоровье За сутки умерли ещё четыре челябинца с коронавирусом Челябинск, 9 июля 2020, 12:08 — REGNUM В Челябинской области за 8 июля стало известно о четырёх новых случаях смерти пациентов с коронавирусом. 14

Политика Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 82

Футбол Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке» Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com". 2

Политика Минобороны Сербии сообщило о попытке начать гражданскую войну в Сербии Глава Минобороны Сербии Александр Вулин высказал мнение, что беспорядки в республике, вспыхнувшие после введения карантинных ограничений в момент новой вспышки коронавируса, являются попыткой спровоцировать гражlанский конфликт и захватить власть в стране. 12

Здоровье Назван способ избежать смерти от сердечного приступа и инсульта В целом, прием статинов связан со значительно меньшим риском смерти (на 25 процентов) от нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, а также на 20 процентов уменьшалась вероятность сердечных приступов и инсульта. 2

Происшествия Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере 33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.

Политика Медведев рассказал о непопулярности пенсионной реформы Бывший премьер-министр России, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что до сих пор получает критические комментарии по поводу повышения пенсионного возраста. 18

Гаджеты Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC и будет стоить 40 евро В продаже Xiaomi Mi Smart Band 5 появится уже в нынешнем месяце. Ожидается, что стоимость браслета составит примерно 40 евро.

Происшествия СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны. 2

Политика Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России. 460

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 232

Политика В Кремле не видят связи между убийством россиянина в Вене и Кадыровым В Кремле не видят связи между убийством в Австрии чеченского блогера и Рамзаном Кадыровым: глава Чечни здесь ни при чем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.