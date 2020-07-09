Политика
Газета.RuКадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к убийству в Австрии чеченского блогера Анзора причастны иностранные спецслужбы. По словам главы республики, жертвами враждебных РФ спецслужб становятся "зарабатывающие на идее псевдопатриотизма" блогеры.
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Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Коммерсантъвчера в 21:59
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Общество
Сергей Собянин: Пандемия коронавируса продолжает отступать
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что в городе не произошло новых вспышек заболеваемости коронавирусом после нескольких этапов снятия ограничений.
Вечерняя Москва 05:50
Общество
Смольный отказался согласовывать митинг против поправок в Конституцию
Peterburg2.ru 05:52
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02
Общество
Режим ограничений в Красноярском крае продлили до 9 августа
Режим ограничений в Красноярском крае продлен до 9 августа. Такое решение принял губернатор в связи с угрозой распространения коронавируса.
Вести.Ru 06:59
Происшествия
Петербургский врач отправится в колонию за изнасилование пациенток
Peterburg2.ru 07:06
Кино
Главные трейлеры недели по версии «Газеты.Ru»
Газета.Ru 07 июля в 09:28
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Кино
Создатель «Эйфории» тайно снял Зендаю в новом фильме
В США завершилось производство нового фильма создателя "Эйфории" Сэма Левинсона под названием "Малкольм и Мари" (Malcolm Marie).
ИА InterMedia 07:11
Общество
В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции.
RT на русском 05:48
Здоровье
За сутки умерли ещё четыре челябинца с коронавирусом
Челябинск, 9 июля 2020, 12:08 — REGNUM В Челябинской области за 8 июля стало известно о четырёх новых случаях смерти пациентов с коронавирусом.
REGNUM 05:08
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
Футбол
Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:33
Политика
Минобороны Сербии сообщило о попытке начать гражданскую войну в Сербии
Глава Минобороны Сербии Александр Вулин высказал мнение, что беспорядки в республике, вспыхнувшие после введения карантинных ограничений в момент новой вспышки коронавируса, являются попыткой спровоцировать гражlанский конфликт и захватить власть в стране.
ИА Новороссия 05:56
Здоровье
Назван способ избежать смерти от сердечного приступа и инсульта
В целом, прием статинов связан со значительно меньшим риском смерти (на 25 процентов) от нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, а также на 20 процентов уменьшалась вероятность сердечных приступов и инсульта.
Lenta.ru вчера в 12:28
Происшествия
Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере
33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.
Российская газета 07:19
Политика
Медведев рассказал о непопулярности пенсионной реформы
Бывший премьер-министр России, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что до сих пор получает критические комментарии по поводу повышения пенсионного возраста.
Lenta.ru 07:07
Гаджеты
Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC и будет стоить 40 евро
В продаже Xiaomi Mi Smart Band 5 появится уже в нынешнем месяце. Ожидается, что стоимость браслета составит примерно 40 евро.
MobiDevices 04:16
Общество
РФ может начать возобновление полетов с нескольких стран ЕС и Азии
Как сообщалось, оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 05:35
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области
Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.
REGNUM 07:18
Политика
Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина
Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог вчера в 14:21
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля.
RT на русском вчера в 01:40
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
Политика
В Кремле не видят связи между убийством россиянина в Вене и Кадыровым
В Кремле не видят связи между убийством в Австрии чеченского блогера и Рамзаном Кадыровым: глава Чечни здесь ни при чем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:21
Гаджеты
Huawei привезла в Россию флагман стоимостью 100 тысяч рублей
Huawei наконец привезла в Россию флагман P40 Pro+ Правда, стоимость его составляет 100 тысяч рублей.
Ferra 06:53
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07