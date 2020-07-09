Политика

Газета.RuГазета.RuКадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к убийству в Австрии чеченского блогера Анзора причастны иностранные спецслужбы. По словам главы республики, жертвами враждебных РФ спецслужб становятся "зарабатывающие на идее псевдопатриотизма" блогеры.
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Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии

Коммерсантъвчера в 21:59

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвиняет иностранные спецслужбы в убийстве выходцев из Чечни в Европе

Эхо Москвы02:36

Кадыров: к убийству россиянина в Вене причастны иностранные спецслужбы

РИА Новости01:04

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

Газета.Ru03:52

Кадыров назвал убитого в Австрии блогера жертвой спецслужб. «За что боролись, на то и напоролись»

URA.Ruвчера в 21:41

Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченца в Австрии

ТАССвчера в 21:16

Кадыров назвал убитого в Вене жертвой иностранных спецслужб

РБКвчера в 21:08
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Происшествия

СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

"Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 02:32
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Экономика

Россияне стали панически запасаться наличными

Люди не верят в скорое преодоление кризиса и запасаются наличными деньгами.
Что происходит 06 июля в 16:04
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me вчера в 04:47
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Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
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Общество

Директор «Открытой России» Пивоваров задержан у здания организации

В Москве задержан директор организации "Открытая России" Андрей Пивоваров.
Газета.Ru 04:14
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Политика

Дмитрий Медведев рассказал, какие реформы припоминает ему народ

Заместитель председателя Совета Безопасности, бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что ему пишут россияне после ухода с руководящих постов и как по-разному воспринимают предпринятые им в свое время реформы.
Ридус 04:11
Происшествия

Россиянин найден мертвым в Паттайе

Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Газета.Ru 03:41
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Общество

В Москве выявили минимальное с 5 апреля число новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявлено 568 новых случаев коронавирусной инфекции.
Известия 04:04
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину за оправдание терроризма

В центре Санкт-Петербурга задержали мужчину за оправдание терроризма, произошедшего в октябре 2018 года в Архангельской области.
Газета.Ru вчера в 16:42
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Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
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Шоу-бизнес

Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей

Иван Телегин, выступающий на позиции форварда в российском профессиональном хоккейном клубе ЦСКА (Москва), в процессе развода с популярной певицей Пелагеей Телегиной скрыл часть имущества.
CT news вчера в 16:18
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Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

RT на русском вчера в 15:49
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Общество

Курьерам Delivery Club в Москве начали выплачивать зарплату

Курьеры логистического партнера Delivery Club начали получать долги по заработной плате, за вторник и среду они будут полностью погашены, говорится в сообщении пресс-службы Delivery Club.
РИАМО 07 июля в 10:54
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
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Политика

Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
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Киберспорт

В CS:GO вышел патч с новой системой защиты от читеров

В ночь на 9 июля Valve выпустила патч для CS:GO, с которым добавила новую систему защиты от читеров.
CyberSport.ru 03:45
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Здоровье

Самые частые осложнения от коронавируса перечислили в Минздраве

Одним из самых распространенных осложнений от коронавируса является микроинфаркт, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 01:56
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Армия и оружие

ВВС Индии получили последние пять вертолётов AH-64E Apache Guardian

В прошлом году ВВС Индии получили 17 вертолетов AH-64E Apache Guardian, оставшиеся пять должны были поступить в марте 2020 года, но поставка была отложена в связи с пандемией коронавируса.
Военное обозрение 04:02
1
Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
2
Происшествия

В Москве появился нападающий на женщин бутовский маньяк

Четыре россиянки стали жертвами маньяка, орудующего в столичном районе Южное Бутово. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 07 июля в 10:24
7
Политика

Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
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Игры

Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр

Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.
Игромания.ру вчера в 13:09
3
Армия и оружие

Украинские войска 6 раз за сутки нарушили перемирие на территории ДНР

Нарушение режима прекращения огня со стороны подразделений ВСУ 6 раз за прошедшие сутки зафиксировали наблюдатели в Донецкой Республике, 9 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
ИА Красная Весна 02:44
1
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Хор» оставила четырехлетнего сына в лодке и пропала

Взгляд.ру 04:15
Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
1,6K
Наука

Анализ ДНК подтвердил теорию норвежского археолога Тура Хейердала

В 1947 году норвежский археолог Тур Хейердал совершил путешествие на плоту из Южной Америки в Полинезию, чтобы показать, что это было возможно и для древние людей.
Pravda.Ru 04:09
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Общество

В Югре за сутки выявлено 265 случаев заражения коронавирусом

Ханты-Мансийск, 9 июля 2020, 09:16 — REGNUM В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 265 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:16
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
2,5K
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