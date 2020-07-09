Политика
Газета.RuКадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к убийству в Австрии чеченского блогера Анзора причастны иностранные спецслужбы. По словам главы республики, жертвами враждебных РФ спецслужб становятся "зарабатывающие на идее псевдопатриотизма" блогеры.
Читать в источнике
Оценить537
Подробнее о событии
Показать все источники
Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Коммерсантъвчера в 21:59
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Происшествия
СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям
"Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 02:32
Экономика
Россияне стали панически запасаться наличными
Люди не верят в скорое преодоление кризиса и запасаются наличными деньгами.
Что происходит 06 июля в 16:04
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me вчера в 04:47
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Общество
Директор «Открытой России» Пивоваров задержан у здания организации
В Москве задержан директор организации "Открытая России" Андрей Пивоваров.
Газета.Ru 04:14
Политика
Дмитрий Медведев рассказал, какие реформы припоминает ему народ
Заместитель председателя Совета Безопасности, бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что ему пишут россияне после ухода с руководящих постов и как по-разному воспринимают предпринятые им в свое время реформы.
Ридус 04:11
Происшествия
Россиянин найден мертвым в Паттайе
Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Газета.Ru 03:41
Общество
В Москве выявили минимальное с 5 апреля число новых случаев COVID-19
В Москве за сутки выявлено 568 новых случаев коронавирусной инфекции.
Известия 04:04
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину за оправдание терроризма
В центре Санкт-Петербурга задержали мужчину за оправдание терроризма, произошедшего в октябре 2018 года в Архангельской области.
Газета.Ru вчера в 16:42
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Иван Телегин, выступающий на позиции форварда в российском профессиональном хоккейном клубе ЦСКА (Москва), в процессе развода с популярной певицей Пелагеей Телегиной скрыл часть имущества.
CT news вчера в 16:18
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
RT на русском вчера в 15:49
Общество
Курьерам Delivery Club в Москве начали выплачивать зарплату
Курьеры логистического партнера Delivery Club начали получать долги по заработной плате, за вторник и среду они будут полностью погашены, говорится в сообщении пресс-службы Delivery Club.
РИАМО 07 июля в 10:54
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Политика
Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
Киберспорт
В CS:GO вышел патч с новой системой защиты от читеров
В ночь на 9 июля Valve выпустила патч для CS:GO, с которым добавила новую систему защиты от читеров.
CyberSport.ru 03:45
Здоровье
Самые частые осложнения от коронавируса перечислили в Минздраве
Одним из самых распространенных осложнений от коронавируса является микроинфаркт, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 01:56
Армия и оружие
ВВС Индии получили последние пять вертолётов AH-64E Apache Guardian
В прошлом году ВВС Индии получили 17 вертолетов AH-64E Apache Guardian, оставшиеся пять должны были поступить в марте 2020 года, но поставка была отложена в связи с пандемией коронавируса.
Военное обозрение 04:02
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Происшествия
В Москве появился нападающий на женщин бутовский маньяк
Четыре россиянки стали жертвами маньяка, орудующего в столичном районе Южное Бутово. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 07 июля в 10:24
Политика
Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
Игры
Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр
Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.
Игромания.ру вчера в 13:09
Армия и оружие
Украинские войска 6 раз за сутки нарушили перемирие на территории ДНР
Нарушение режима прекращения огня со стороны подразделений ВСУ 6 раз за прошедшие сутки зафиксировали наблюдатели в Донецкой Республике, 9 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
ИА Красная Весна 02:44
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
Наука
Анализ ДНК подтвердил теорию норвежского археолога Тура Хейердала
В 1947 году норвежский археолог Тур Хейердал совершил путешествие на плоту из Южной Америки в Полинезию, чтобы показать, что это было возможно и для древние людей.
Pravda.Ru 04:09
Общество
В Югре за сутки выявлено 265 случаев заражения коронавирусом
Ханты-Мансийск, 9 июля 2020, 09:16 — REGNUM В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 265 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:16
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55