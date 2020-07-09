Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к убийству в Австрии чеченского блогера Анзора причастны иностранные спецслужбы. По словам главы республики, жертвами враждебных РФ спецслужб становятся "зарабатывающие на идее псевдопатриотизма" блогеры.

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

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