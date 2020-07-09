И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня. Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России». Их жертвой стал и убитый феврале 2020 года во Франции чеченский блогер Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый, считает он.

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии

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