Политика
КоммерсантъКадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России». Их жертвой стал и убитый феврале 2020 года во Франции чеченский блогер Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый, считает он.
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И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня. Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится.
— Рамзан Кадыров, российский политикDaily Storm вчера в 22:57
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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Интерфакс - Россия вчера в 23:40
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Газета.Ru 07 июля в 10:28
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Lenta.ru вчера в 01:43
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Российская газета вчера в 03:00
Футбол
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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал победу над "Эспаньолом" (1:0) в матче 35-го тура Примеры.
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Вечерний курьер 06 июля в 16:02
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
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