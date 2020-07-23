Я сам военный человек и поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за правилами содержания оружия. Если интерес к этой фотографии остается, то она запечатлена именно в момент одной из таких проверок. Так что не переживайте и не волнуйтесь. Оружие законное.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он запечатлен на фото, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции. Ранее Госдепартамент объявил о внесении Кадырова в черный список лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека.

Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках

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