Политика
РИА НовостиКадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он запечатлен на фото, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции. Ранее Госдепартамент объявил о внесении Кадырова в черный список лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека.
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Я сам военный человек и поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за правилами содержания оружия. Если интерес к этой фотографии остается, то она запечатлена именно в момент одной из таких проверок. Так что не переживайте и не волнуйтесь. Оружие законное.
— Рамзан Кадыров, российский политикНТВ 11:32
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Рамзан Кадыров о своей фотографии с пулеметами: «Это оружие Росгвардии»
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