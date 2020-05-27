Сегодня руководитель Республики появился в прямом эфире в Instagram своего помощника Ахмеда Дудаева, где говорил о своем состоянии здоровья в том числе. В этот раз катетера на руке у главы Чечни не было. По словам чиновника, он ставил капельницу для поднятия иммунитета.

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