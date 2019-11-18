Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объяснил, что имел виду, говоря о необходимости жестко отвечать за оскорбления в Сети, «убивая, сажая, пугая». По его словам, высказывания, которые он произносит, не стоит воспринимать буквально.

Кадыров объяснил свои слова об убийстве людей за оскорбления в Сети

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