Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКадыров объяснил жесткий карантин в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил введение жесткого карантина в республике для противодействия COVID-19. Об этом он рассказал журналистам, передает РИА Новости. По его словам, введение таких мер было оправданным, поскольку пандемия началась как «война, и враг был невидим».
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011. Президент Чеченской Республики с 5 апреля 2007 по 5 апреля 2011.
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