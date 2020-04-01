с чего всё началось

Чечня из-за распространения коронавируса с 5 апреля полностью закрывает въезд и выезд, объявил глава республики Рамзан Кадыров. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 1 апреля. Кадыров призвал жителей региона вернуться на родину до 5 апреля.

Музыка Земфира представила песню «Крым» для нового альбома Премьера песни "Крым" состоялась 1 апреля на канале YouTube и стала уже четвертой для диска, над которым Земфира работает с осени 2018 года.

Энергетика Экспортная цена российской нефти стала отрицательной Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.

Здоровье В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.

Здоровье Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.

Происшествия На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.

Здоровье Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.

Культура Леонид Якубович рассказал об уходе из «Поля чудес» В связи со знаменательной датой один из главных ведущих «первой кнопки» – всенародный любимец Леонид Якубович – вспомнил, как начиналась его карьера на ТВ.

Общество Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Общество В МВД рассказали, как россияне соблюдают режим самоизоляции Заместитель начальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД РФ Станислав Наумов сказал, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции.

Общество В Саратовской области введение пропусков отложили на два дня Саратов, 1 апреля 2020, 16:21 — REGNUM Саратовские власти приняли решение о переносе срока начала действия пропускной системы на территории региона на 4 апреля.

Космос Радотелескоп ALMA прекратил работу из-за коронавируса Руководство Европейской южной обсерватории приняло решение полностью остановить работу системы радиотелескопов ALMA и постепенно прекратить все наблюдения, ведущиеся на других телескопах обсерватории, расположенной в Чили.

Единоборства Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Здоровье Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.

Энергетика TDS: сокращение резервов сделает Россию сговорчивее Министерство финансов России недавно заявило о готовности страны к длительному периоду низких цен, однако рыночные условия продолжают ухудшаться, а резкое сокращение резервов России на прошлой неделе дает повод думать, что она может оказаться сговорчивее, чем предполагалось ранее.