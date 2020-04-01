Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКадыров объявил о закрытии Чечни из-за коронавируса

Чечня из-за распространения коронавируса с 5 апреля полностью закрывает въезд и выезд, объявил глава республики Рамзан Кадыров. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 1 апреля. Кадыров призвал жителей региона вернуться на родину до 5 апреля.
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«После 5 апреля въезд и выезд из республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок, мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов»,— заявил глава Чечни в прямом эфире в своем Instagram
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