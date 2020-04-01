с чего всё началось

С 5 апреля Чечня закроет въезд и выезд из республики для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Чечни Рамзана Кадырова. Чечня стала первым регионом России, который принял такие меры.

Политика Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.

Политика Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Энергетика Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.

Здоровье В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.

Экономика Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8% Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Энергетика Экспортная цена российской нефти стала отрицательной Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Энергетика В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.

Авто В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега Аргентинская компания Kaskote Calcos рассказала, что в городе Авельянеда на территории заброшенного автосалона нашли множество машин марок Alfa Romeo и Fiat, которые были выпущены в 1990-х годах и с того времени так и не использовались.

Общество Россиянам объяснили отличие карантина от самоизоляции Член комитета Госдумы по охране здоровья и заслуженный врач Татарстана Борис Менделевич объяснил россиянам отличие карантина от самоизоляции.

Экономика Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.

Происшествия Смертельное ДТП произошло сегодня в Вологде Авария с участием сразу четырех автомобилей случилась около 18 часов вечера на перекрестке улиц Октябрьской и Мальцева.

Шоу-бизнес Оксана Федорова показала подросшую красавицу-дочь Подписчики обратили внимание, что девочка уже заметно подросла с тех пор, как Оксана показывала её в последний раз.

Шоу-бизнес Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.