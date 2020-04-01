Коронавирус
ДождьКадыров объявил о закрытии границ Чечни из-за коронавируса
С 5 апреля Чечня закроет въезд и выезд из республики для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Чечни Рамзана Кадырова. Чечня стала первым регионом России, который принял такие меры.
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с чего всё началось
«После 5 апреля въезд и выезд из республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок, мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов»,— заявил глава Чечни в прямом эфире в своем Instagram.Коммерсантъ09:30
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Чеченская Республика Сегодня11:30
Чечня после недельных выходных закроет республику на санитарную очистку
Аргументы и Факты - Ставрополь09:37
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