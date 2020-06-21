Коронавирус
RT на русскомКадыров объявил об очередном смягчении карантинных мер в Чечне
Ранее Кадыров заявлял, что новый этап смягчения введённых из-за коронавируса ограничений в Чечне планируется после 20 июня. Вместе с этим глава Чечни рассказал о результатах своего теста на антитела.
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Госслужащих и сотрудников СМИ в ЧР проверят на наличие коронавируса и антител
Чеченская Республика Сегодня14:33
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Происшествия
Устроивший стрельбу по полицейским в Москве скончался
«Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, скончался», — приводит «РИА Новости» слова представителя столичного главка ведомства Юлии Ивановой.
Известия 09:49
Наука
Определено необходимое для колонизации Марса количество людей
Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты.
Evo-rus.com вчера в 12:20
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
Спорт
Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах
Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м, сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет от осложнений, возникших при родах.
RT на русском 17:04
Игры
Разработчики снова перенесли выход Cyberpunk 2077
Именно потому, что сотрудники компании-разработчика ответственно подходят к своей работе и хотят, чтобы геймеры остались полностью довольны увиденным, они снова перенесли срок выхода, пишет ИА Nation News.
Телеканал 360° 18 июня в 20:50
Авто
Honda начала продажи новой топ-версии кроссовера CR-V
Компания Honda начала продажи новой комплектации кроссовера CR-V на внутреннем рынке.
Motor 17:21
Общество
Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
Lenta.ru 17:34
Происшествия
Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru 16:29
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фигуру в купальнике
Певица выбрала довольно смелый вариант купальника, который заметно подчеркнул ее достоинства фигуры.
RuNews24.ru 08:08
Футбол
Тульский «Арсенал» уступил «Спартаку»
Футболисты тульского "Арсенала" в 23-м туре чемпионата России уступили дома московскому "Спартаку" - 2:3.
Тульские Известия вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Волочкова пришла на службу в храм в шубе и декольте
Ведь Волочкова пришла на службу в храм в шубе и с декольте.
ВладТайм 05:22
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Игры
Бывший сотрудник Rockstar: «GTA VI еще просто не готова»
Бывший сотрудник Rockstar Games Дарион Лёвенштайн объяснил, почему студия анонсировала ремастер GTA V для PlayStation 5 вместо шестой части серии.
CyberSport.ru вчера в 14:35
Музыка
Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 млн
Агентство Associated Press отметило, что на аукционе продали акустическую гитару Martin D-18E, на которой музыкант исполнил композиции «About a Girl» и «All Apologies».
Mockva.ru 04:31
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
С территории России будут видны только неполные фазы затмения. Астрономическое событие первыми увидят жители Центральной Африки в 07:48 мск.
Известия 00:28
Технологии
В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС
Один из геймеров, играющий в Minecraft под ником Janisko, сумел дополнить контент точной копией Чернобыльской АЭС.
Goroday.ru 17:31
Здоровье
В Амурской области выявили 1340 носителей коронавируса
Благовещенск, 22 июня 2020, 02:20 — REGNUM В Амурской области по состоянию на 21 июня всего выявили 1340 носителей коронавируса.
REGNUM 19:20
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Газета.Ru вчера в 12:21
Политика
«Как дербанились деньги»: новый компромат на Порошенко
Живой свидетель тайного сговора экс-президента Украины и бывшего вице-президента США экс-депутат Рады Александр Онищенко вышел из немецкой тюрьмы после интервью программе «Новые русские сенсации».
НТВ 10:27
Происшествия
В МЧС назвали объём разлившегося топлива на электростанции в Якутии
Ранее сообщалось, что на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии произошла утечка топлива из ёмкости.
RT на русском 15:45
Политика
Прочитано в журнале Forbes: Путин дает Западу урок истории
Материал Джеймса Роджерса озаглавлен: "Путин дает Западу урок истории Второй мировой войны, и вот почему".
Российская газета вчера в 12:12
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
Политика
В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
RT на русском 08:49
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Экономика
В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%.
Российская газета 17:10