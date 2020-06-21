Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКадыров объявил об очередном смягчении карантинных мер в Чечне

Ранее Кадыров заявлял, что новый этап смягчения введённых из-за коронавируса ограничений в Чечне планируется после 20 июня. Вместе с этим глава Чечни рассказал о результатах своего теста на антитела.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

В ЧР правоохранители контролируют соблюдение масочного режима

ИА Грозный-Информвчера в 18:16

Кадыров объявил об отмене режима самоизоляции в Чечне

Коммерсантъвчера в 14:50

Госслужащих и сотрудников СМИ в ЧР проверят на наличие коронавируса и антител

Чеченская Республика Сегоднявчера в 14:33

Кадыров отменил в Чечне режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри региона

ТАССвчера в 14:32

В Чеченской Республике объявлен третий этап снятия ограничений

Телекомпания Грозныйвчера в 14:21

Кадыров объявил об отмене в Чечне режима самоизоляции

РИА Новостивчера в 14:15

В Чечне с понедельника отменят режим самоизоляции и запрет на передвижения

Интерфаксвчера в 14:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
308
Политика

Володин ответил критикам поправок к Конституции

Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23
314
Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
1,9K
Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
177
Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

Еще два пациента скончались от коронавируса в Новосибирской области за минувшие сутки. Таковы данные оперативного штаба на утро 21 июня.
Atas.info вчера в 00:59
Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
214
Музыка

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 млн

Агентство Associated Press отметило, что на аукционе продали акустическую гитару Martin D-18E, на которой музыкант исполнил композиции «About a Girl» и «All Apologies».
Mockva.ru вчера в 04:31
30
Футбол

РФС и РПЛ сделали совместное заявление по поводу переноса матчей

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) сделали совместное заявление по поводу спорных ситуаций с переносом матчей чемпионата России.
News.ru вчера в 10:53
12
Политика

В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико

Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском вчера в 09:47
20
Наука

В Японии создали новый быстрый тест на коронавирус

Токио, 22 июня 2020, 06:44 — REGNUM Японская фармацевтическая компания Snionogi заключила соглашение с группой из трех японских университетов, чьи ученые разработали новый экспресс-тест на выявление нового коронавируса, сообщает пресс-служба корпорации.
REGNUM вчера в 23:44
Общество

Михаила Ефремова вырежут из сериала про вампиров

Rambler News Service вчера в 14:06
457
Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов

В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер 20 июня в 08:04
83
Общество

Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз

Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости вчера в 23:37
1,1K
Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

ТАСС вчера в 23:17
155
Политика

Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние

Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ вчера в 08:14
4,4K
Общество

Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне

Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
152
Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче с тремя удалениями

РБК вчера в 13:03
Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
17K
Общество

Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском вчера в 19:59
324
Общество

NYT: памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке демонтируют

Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту (занимал пост в 1901-1909 годах), расположенный перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, будет демонтирован.
ТАСС 00:12
436
Футбол

Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул свой пост

Директор департамента по связям с общественность футбольного клуба «Спартак» (Москва) Антон Лисин покинул свой пост.
News.ru вчера в 17:28
Происшествия

В Подмосковье возбудили дело после наезда на детей электрички

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском вчера в 18:28
107
Общество

С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии

Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 19 июня в 02:05
331
Политика

Трамп призвал не допустить принятия законопроекта демократов о полиции

Американский президент Дональд Трамп пообещал, что Республиканская партия выступит в конгрессе США против законопроекта демократов о реформе полиции.
RT на русском вчера в 20:14
Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
340
Армия и оружие

Труба для имитации атомных взрывов появится в России

В 12-м ЦНИИ ведется работа над трубой, которая позволит создавать имитацию взрывов ядерных бомб для испытания военной техники.
Live24 вчера в 08:34
7
Наука

Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей

Ученые старались выяснить при анализах крови, есть ли в структуре генов какие-либо изменения, предшествующие появлению признаков диабета.
Evo-rus.com 01:12
1
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
1,2K
Политика

«Как дербанились деньги»: новый компромат на Порошенко

Живой свидетель тайного сговора экс-президента Украины и бывшего вице-президента США экс-депутат Рады Александр Онищенко вышел из немецкой тюрьмы после интервью программе «Новые русские сенсации».
НТВ вчера в 10:27
Шоу-бизнес

Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram

Несколько дней мама Тимати провела в кругу сына и его избранницы.
StarHit.ru вчера в 06:34
9
Как работают Яндекс.Новости?
Главное