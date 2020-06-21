Коронавирус
RT на русскомКадыров объявил об очередном смягчении карантинных мер в Чечне
Ранее Кадыров заявлял, что новый этап смягчения введённых из-за коронавируса ограничений в Чечне планируется после 20 июня. Вместе с этим глава Чечни рассказал о результатах своего теста на антитела.
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Госслужащих и сотрудников СМИ в ЧР проверят на наличие коронавируса и антител
Чеченская Республика Сегоднявчера в 14:33
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Политика
Володин ответил критикам поправок к Конституции
Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё два пациента с коронавирусом
Еще два пациента скончались от коронавируса в Новосибирской области за минувшие сутки. Таковы данные оперативного штаба на утро 21 июня.
Atas.info вчера в 00:59
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Музыка
Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 млн
Агентство Associated Press отметило, что на аукционе продали акустическую гитару Martin D-18E, на которой музыкант исполнил композиции «About a Girl» и «All Apologies».
Mockva.ru вчера в 04:31
Футбол
РФС и РПЛ сделали совместное заявление по поводу переноса матчей
Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) сделали совместное заявление по поводу спорных ситуаций с переносом матчей чемпионата России.
News.ru вчера в 10:53
Политика
В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском вчера в 09:47
Наука
В Японии создали новый быстрый тест на коронавирус
Токио, 22 июня 2020, 06:44 — REGNUM Японская фармацевтическая компания Snionogi заключила соглашение с группой из трех японских университетов, чьи ученые разработали новый экспресс-тест на выявление нового коронавируса, сообщает пресс-служба корпорации.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
Михаила Ефремова вырежут из сериала про вампиров
Rambler News Service вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер 20 июня в 08:04
Общество
Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз
Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости вчера в 23:37
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
ТАСС вчера в 23:17
Политика
Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние
Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ вчера в 08:14
Общество
Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне
Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче с тремя удалениями
РБК вчера в 13:03
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
Общество
Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском вчера в 19:59
Общество
NYT: памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке демонтируют
Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту (занимал пост в 1901-1909 годах), расположенный перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, будет демонтирован.
ТАСС 00:12
Футбол
Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул свой пост
Директор департамента по связям с общественность футбольного клуба «Спартак» (Москва) Антон Лисин покинул свой пост.
News.ru вчера в 17:28
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело после наезда на детей электрички
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском вчера в 18:28
Общество
С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии
Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 19 июня в 02:05
Политика
Трамп призвал не допустить принятия законопроекта демократов о полиции
Американский президент Дональд Трамп пообещал, что Республиканская партия выступит в конгрессе США против законопроекта демократов о реформе полиции.
RT на русском вчера в 20:14
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
Армия и оружие
Труба для имитации атомных взрывов появится в России
В 12-м ЦНИИ ведется работа над трубой, которая позволит создавать имитацию взрывов ядерных бомб для испытания военной техники.
Live24 вчера в 08:34
Наука
Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей
Ученые старались выяснить при анализах крови, есть ли в структуре генов какие-либо изменения, предшествующие появлению признаков диабета.
Evo-rus.com 01:12
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
Политика
«Как дербанились деньги»: новый компромат на Порошенко
Живой свидетель тайного сговора экс-президента Украины и бывшего вице-президента США экс-депутат Рады Александр Онищенко вышел из немецкой тюрьмы после интервью программе «Новые русские сенсации».
НТВ вчера в 10:27
Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram
Несколько дней мама Тимати провела в кругу сына и его избранницы.
StarHit.ru вчера в 06:34