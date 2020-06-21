Ранее Кадыров заявлял, что новый этап смягчения введённых из-за коронавируса ограничений в Чечне планируется после 20 июня. Вместе с этим глава Чечни рассказал о результатах своего теста на антитела.

Кадыров объявил об очередном смягчении карантинных мер в Чечне

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