С понедельника отменяются режимы самоизоляции и «стоп-колеса» на всей территории ЧР. При этом по-прежнему нужно строго соблюдать предписания Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 – от ношения масок до соблюдения социальной дистанции.

с чего всё началось

Ранее Кадыров заявлял, что новый этап смягчения введённых из-за коронавируса ограничений в Чечне планируется после 20 июня. Вместе с этим глава Чечни рассказал о результатах своего теста на антитела.

Кадыров объявил об очередном смягчении карантинных мер в Чечне

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