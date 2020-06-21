Коронавирус
RT на русскомКадыров объявил об очередном смягчении карантинных мер в Чечне
Ранее Кадыров заявлял, что новый этап смягчения введённых из-за коронавируса ограничений в Чечне планируется после 20 июня. Вместе с этим глава Чечни рассказал о результатах своего теста на антитела.
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с чего всё началось
С понедельника отменяются режимы самоизоляции и «стоп-колеса» на всей территории ЧР. При этом по-прежнему нужно строго соблюдать предписания Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 – от ношения масок до соблюдения социальной дистанции.Телекомпания Грозный14:21
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Госслужащих и сотрудников СМИ в ЧР проверят на наличие коронавируса и антител
Чеченская Республика Сегодня14:33
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Футбол
В ЦСКА ответили на слова Селюка, который обвинил Гончаренко в расизме
В московском ЦСКА ответили на слова агента Дмитрия Селюка, который обвинил наставника красно-синих Виктора Гончаренко в расизме.
Газета.Ru 16:28
Шоу-бизнес
Волочкова пришла на службу в храм в шубе и декольте
Ведь Волочкова пришла на службу в храм в шубе и с декольте.
ВладТайм 05:22
Армия и оружие
Индия перебросила истребители и ударные вертолеты к границе с Китаем
Фергана вчера в 14:40
Армия и оружие
Иранский КСИР приступит к строительству ПВО дальнего действия
Тегеран, 21 июня 2020, 06:59 — REGNUM 20 июня командующий иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Реза Шабан объявил, что организация планирует начать разработку систем ПВО дальнего действия.
REGNUM вчера в 23:59
Общество
В Москве выборочно проверят на коронавирус членов избиркомов
В Москве проведут выборочное тестирование на коронавирусную инфекцию членов избирательных комиссий перед голосованием по поправкам к Конституции, сообщил замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
RT на русском 20:29
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер вчера в 08:04
Игры
Что показали в геймлейном ролике Baldur’s Gate III
SM News 13:37
Происшествия
Верзилова оставили на ночь в отделе полиции
Сотрудники полиции оставляют на ночь в отделе полиции издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова по статье о мелком хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 17:42
Экономика
России предрекли новую пенсионную реформу до 2025 года
Эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года российскому правительству придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года.
News.ru 15:45
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Интернет
Telegram создаст прокси-серверы для работы в Иране и Китае
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что компания планирует создать прокси-серверы для работы в Иране и Китае.
ТАСС 20:16
Политика
В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com 16:30
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
Футбол
Карпин раскритиковал РПЛ после матча с «Сочи»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» (1:10) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 10:47
Общество
За сутки на Сахалине выявили 38 новых случаев коронавируса
Как сообщил глава Сахалинской области в своём телеграм-канале, за сутки статистика по COVID-19 пополнилась 38 новыми случаями.
АСТВ 06:48
Общество
В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов
РБК 19 июня в 23:53
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Культура
Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры
Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
Rambler News Service 07:42
Футбол
«Это был не наркотик». Бывший массажист сборной Аргентины рассказал, что принял Марадона на ЧМ-1994
Бывший массажист сборной Аргентины Мигель Ди Лоренцо рассказал, как произошел инцидент с положительным тестом Диего Марадоны на допинг в ходе чемпионата мира-1994 в США.
Матч ТВ 20:48
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия 18 июня в 21:26
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
Политика
Болтон оценил результаты внешней политики Трампа
Бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон оценил результаты внешней политики.
Lenta.ru 18:30
Футбол
Зидан назвал Рамоса лучшим защитником мира
По голам среди защитников Рамос вышел на первое место в истории ла лиги, обойдя Рональда Кумана.
Спорт-Экспресс 20:05
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК вчера в 06:29
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35