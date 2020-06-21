С понедельника, 22 июня, в Чечне отменяются режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри региона. Об этом глава республики Рамзан Кадыров заявил на заседании оперативного штаба, сообщил он в Telegram.

Кадыров объявил об отмене режима самоизоляции в Чечне

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