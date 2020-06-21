Коронавирус
КоммерсантъКадыров объявил об отмене режима самоизоляции в Чечне
С понедельника, 22 июня, в Чечне отменяются режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри региона. Об этом глава республики Рамзан Кадыров заявил на заседании оперативного штаба, сообщил он в Telegram.
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Госслужащих и сотрудников СМИ в ЧР проверят на наличие коронавируса и антител
Чеченская Республика Сегоднявчера в 14:33
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Российская газета вчера в 11:59
Общество
Telegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране
Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:00
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Футбол
Главная победа российской сборной. УЕФА вспомнил матч с Голландией
21 июня 2008 года сборная России одержала историческую победу в четвертьфинале чемпионата Европы.
Спорт-Экспресс вчера в 02:45
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
Вести.Ru вчера в 10:24
Политика
ДНР открывает границы с Украиной: КПВВ возобновляют свою работу
Донецкая Народная Республика открывает пункты пропуска с Украиной 22 июня. С 25 июня начнется пропуск людей с Украины в ДНР.
Новостной фронт вчера в 07:40
Гаджеты
Redmi продала свыше 19 миллионов смартфонов серии Redmi 8
Сегодня руководитель бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал в социальной сети Weibo картинку-тизер, посвященную очередной вехе продаж смартфонов Redmi 8. Как оказалось, на текущий момент продажи моделей серии превысили отметку в 19 миллионов штук.
iXBT.com вчера в 16:26
Происшествия
В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен
РИА Новости вчера в 07:18
Общество
Вильфанд рассказал о невозможности повторения заморозков в июле
В июле россияне могут не бояться повторения заморозков.
Известия вчера в 22:20
Игры
Разработчики снова перенесли выход Cyberpunk 2077
Именно потому, что сотрудники компании-разработчика ответственно подходят к своей работе и хотят, чтобы геймеры остались полностью довольны увиденным, они снова перенесли срок выхода, пишет ИА Nation News.
Телеканал 360° 18 июня в 20:50
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем сына
7Дней.ру вчера в 16:42
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 20 июня в 05:08
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Футболисты «Локомотива» обыграли «Оренбург» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 12:41
Происшествия
В Норильске полиция пресекла массовую драку
Массовая драка произошла в субботу вечером в Норильске, передает «Интерфакс». По данным полиции, ссора произошла на бытовой почве.
BFM.ru вчера в 07:15
Общество
На Алтае за сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом
Горно-Алтайск, 22 июня 2020, 06:37 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 30 новых случаев заражения COVID-19.
REGNUM вчера в 23:37
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru вчера в 00:40
Политика
Сеул обвинил Болтона в искажении и раскрытии деталей переговоров с США
Значительная часть воспоминаний бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об американо-южнокорейских переговорах искажена.
Известия вчера в 23:50
Общество
В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК 19 июня в 23:53
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
Происшествия
Тело утонувшего в Александрово-Заводском районе парня нашли
Чита.Ру вчера в 23:13
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru 20 июня в 22:17
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Происшествия
В Китае в реке утонули восемь школьников
Известия вчера в 23:24
Политика
Володин ответил критикам поправок к Конституции
Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23
Экономика
«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли
В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Общество
Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия вчера в 19:05