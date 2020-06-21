Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКадыров объявил об отмене режима самоизоляции в Чечне

С понедельника, 22 июня, в Чечне отменяются режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри региона. Об этом глава республики Рамзан Кадыров заявил на заседании оперативного штаба, сообщил он в Telegram.
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Кадыров отменил в Чечне режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри региона

ТАССвчера в 14:32

Кадыров объявил об отмене режима самоизоляции в Чечне

Коммерсантъвчера в 14:50

В Чечне с понедельника отменят режим самоизоляции и запрет на передвижения

Интерфаксвчера в 14:39

В ЧР правоохранители контролируют соблюдение масочного режима

ИА Грозный-Информвчера в 18:16

В Чеченской Республике объявлен третий этап снятия ограничений

Телекомпания Грозныйвчера в 14:21

Кадыров объявил об отмене в Чечне режима самоизоляции

РИА Новостивчера в 14:15

Госслужащих и сотрудников СМИ в ЧР проверят на наличие коронавируса и антител

Чеченская Республика Сегоднявчера в 14:33
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Российская газета вчера в 11:59
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Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:00
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Lenta.ru вчера в 10:49
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Главная победа российской сборной. УЕФА вспомнил матч с Голландией

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Вести.Ru вчера в 10:24
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В июле россияне могут не бояться повторения заморозков.
Известия вчера в 22:20
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Разработчики снова перенесли выход Cyberpunk 2077

Именно потому, что сотрудники компании-разработчика ответственно подходят к своей работе и хотят, чтобы геймеры остались полностью довольны увиденным, они снова перенесли срок выхода, пишет ИА Nation News.
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Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
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Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем сына

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Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 20 июня в 05:08
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Футболисты «Локомотива» обыграли «Оренбург» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Норильске полиция пресекла массовую драку

Массовая драка произошла в субботу вечером в Норильске, передает «Интерфакс». По данным полиции, ссора произошла на бытовой почве.
BFM.ru вчера в 07:15
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Общество

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Армия и оружие

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Газета.Ru вчера в 00:40
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Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК 19 июня в 23:53
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Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

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Тело утонувшего в Александрово-Заводском районе парня нашли

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Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

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В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru 20 июня в 22:17
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
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«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Общество

Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия вчера в 19:05
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