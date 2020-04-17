Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил строгий карантин в регионе на ближайшие субботу и воскресенье, 18 и 19 апреля, из-за распространения коронавирусной инфекции.

Кадыров объявил в Чечне строгий карантин на выходные

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