Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в регионе строгий карантин на субботу и воскресенье в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Кадыров объявил строгий карантин на выходные в Чечне

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