Коронавирус
ТАССКадыров объявил строгий карантин на выходные в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в регионе строгий карантин на субботу и воскресенье в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
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Рамзан Кадыров призвал жителей ЧР не выходить на улицу в субботу и воскресенье на этой неделе
Телекомпания Грозный09:20
Рамзан Кадыров: В субботу и воскресенье улицы республики должны оставаться пустыми
ИА Грозный-Информ08:10
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Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Армия и оружие
Военные подготовили почти 5 тысяч койко-мест для больных коронавирусом
Вооруженные силы России подготовили для размещения больных коронавирусом 4,9 тысяч койко-мест, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:18
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Политика
Москва запросила 20 бригад военных медиков для борьбы с коронавирусом
Власти Москвы запросили у Министерства обороны 20 бригад военных реаниматологов для борьбы с распространением коронавируса на территории города, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 10:30
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
Армия и оружие
Оказал сопротивление. В Одессе с боем задержали казака-разведчика из ДНР
Сообщается, что при задержании дончанин оказал сопротивление, при обыски в его доме якобы были найдены уличающие его документы и файлы на компьютере и смартфоне.
Украина.ру 08:45
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
Политика
Путин уверен, что Россия победит эпидемию коронавируса
Россия обязательно справится с эпидемией коронавируса, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Политика Сегодня 10:30
Экономика
Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair
Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.
РБК 10:31
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Общество
Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров
Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
РИА Новости 08:46
Происшествия
В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы.
RT на русском 09:44
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Политика
Путин заявил об успешной работе по подготовке вакцины от коронавируса
Работа по подготовке вакцины от коронавирусной инфекции в России идет успешно, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.
ФАН 09:48
Общество
Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля
Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:51
Общество
В Липецкой области ввели пропускной режим
Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
Вести Воронеж 15 апреля в 09:48
Гаджеты
В РФ представили очень компактный смартфон Samsung с мощной начинкой
Смартфон оснащен AMOLED-экраном с разрешением Full HD и встроенным дактосканером, тройной задней камерой с 48-мегапиксельным модулем, портом USB Type-C, чипом NFC, фронталкой на 25 мегапикселей, батареей на 3500 мАч с 15-ваттной быстрой зарядкой.
Dgl.ru 07:02
Политика
Путин призвал губернатора Владимирской области работать активнее
Объективные трудности существуют, но надо работать активнее и быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин после доклада губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, обращаясь к главам субъектов.
РИА Новости 09:40
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова
"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:08
Авто
Nissan X-Trail нового поколения приятно удивил салоном
Едва ли кто-то ожидал, что в инстаграм-аккаунт с названием @Kurdistan_Automotive_Blog утекут фотографии кроссовера Nissan Rogue (он же Nissan X-Trail) нового поколения.
Драйв 04:26
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Общество
В «Роскосмосе» зафиксировали новых заражённых коронавирусом
«По состоянию на 17 апреля 2020 года общее число работников предприятий космической промышленности, заражённых новой коронавирусной инфекцией, достигло 42 человек», — сказали в «Роскосмосе».
RT на русском 10:42
Энергетика
FT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+
Обещанию властей России сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 2,5 млн барр. в сутки угрожают разногласия среди нефтедобывающих компаний, которые никак не могут договориться о том, кто и насколько должен урезать свои объемы.
РБК 09:18
Авто
Ford Focus RS может уйти в историю
Самую мощную и быструю модификацию Ford Focus — Focus RS — обычно представляют через несколько лет после дебюта стандартной модели.
Тарантас Ньюс 00:57
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
Общество
Самоизоляцию в Башкирии могут продлить до лета
Глава РБ Радий Хабиров на оперативном совещании заявил, что ведомства в Башкирии будут работать в усиленном режиме в условиях угрозы коронавируса до конца мая.
News102.ru 04:24
Кино
Премьеру аниме-фильма Evangelion: 3.0+1.0 перенесли из-за коронавируса
Токио, 17 апреля 2020, 15:46 — REGNUM Премьеру полнометражного аниме-фильма Evangelion: 3.0+1.0 перенесли из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 08:46